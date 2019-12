Salvini torna all’attacco di Conte | «Ha lo sguardo di chi scappa e ha paura… Pieni

Matteo Renzi strizza l'occhio a Salvini : "Se accetta il proporzionale si torna subito al voto" : Augusto Minzolini fa una analisi politica sull'attuale situazione del Conte Bis, nell'editoriale sul Giornale in edicola martedì 3 novembre. Per l'ex direttore del Tg 1 l' unica garanzia che il governo non cada, non è nel programma del governo, nell'unità di intenti della maggioranza, nella solidari

Senato - Renzi saluta e scherza con il “Compagno Salvini” : torna l’ipotesi di un accordo? : Matteo Renzi e Salvini si incrociano, si sorridono e scherzano in Senato prima del rapporto di Conte sul Salva Fondi, torna l’ipotesi accordo? Mentre il Senato si appresta ad ascoltare i rapporti del premier Conte sulla questione Mes, Matteo Renzi è stato avvistato mentre rilasciava un’intervista ai giornalisti in cui diceva: “almeno su questa vicenda […] L'articolo Senato, Renzi saluta e scherza con il “Compagno ...

Sondaggi : Lega al 31 - 9% (-2 - 4 punti in un mese) - il Pd torna a crescere e FdI supera il 10%. Leader : Salvini -8% - scavalcato dalla Meloni : Lega in calo, Pd in ripresa dopo l’uscita dei renziani di Italia Viva e Fratelli d’Italia che per la prima volta supera la soglia del 10%. Sono i dati più significativi consegnati dai Sondaggi realizzati da Ipsos per il Corriere della Sera. Rispetto al 31 ottobre, il Carroccio perde addirittura 2,4 punti percentuali, scendendo al 31,9% ma rimanendo saldamente primo partito. Anche per la Leadership di Matteo Salvini non va meglio: in ...

Salvini : “Ritorno di fiamma coi 5 Stelle? Indietro non si torna. Hanno scelto Pd e poteri forti” : Il leader della Lega, Matteo Salvini, esclude un ritorno di fiamma con i 5 Stelle: "Indietro non si torna. Per quel che mi riguarda Di Maio e Grillo Hanno scelto il Pd, Renzi, Boschi, i poteri forti, la finanza e il passato". Poi attacca il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte: "O è confuso o è ignorante perché il caso Diciotti di cui parla è una scelta politica mia e di tutto il governo".Continua a leggere

M5S - De Masi : 'Regionali pietra tombale - credo Di Maio abbia voglia di tornare da Salvini' : Non è un momento facile per il Movimento Cinque Stelle. Dall'exploit alle elezioni politiche del 2018 alle ultime tornate elettorali si è assistito ad un innegabile calo sotto il profilo del consenso. A ciò si aggiungono diverse voci che parlano di un ambiente non più compatto, a causa di un'intesa governativa con il Partito Democratico, ancor meno digerito di quella con la Lega. Ad esprimersi sulla situazione è stato il sociologo Domenico De ...

Luigi Di Maio - Domenico De Masi : "Vuole tornare da Salvini - ma lui e il M5s moriranno" : A fare il punto sul delicato momento politico ci pensa il sociologo Domenico De Masi, esperto di M5s e dintorni. Fa il punto in un'intervista al Fatto Quotidiano, tutta concentrata su come cambi lo scacchiere dopo il voto su Rousseau sul voto in Emilia Romagna e sulle conseguenze dell'incontro tra B

Luigi Di Maio punta a tornare con Salvini. Conferme : un suo movimento locale per regale voti alla Lega : Si torna sempre dove si è stati bene. E la tentazione di Luigi Di Maio, accortosi di aver trovato di peggio con il Pd, è fortissima. Il ministro degli Esteri spera infatti di ricongiungersi con l'ex (alleato) Matteo Salvini e per farlo ha già iniziato a sondare il terreno. Il capo politico dei Cinqu

Gianfranco Pasquino smaschera le sardine : "Chi c'è davvero lì dentro". Quello che non torna sugli anti-Salvini : Le sardine politicamente neutrali? Mica tanto. Gianfranco Pasquino non ha dubbi che all'interno del movimento anti-Salvini "ci siano anche coloro che erano targati 5stelle". Si tratta per il politologo di "ex elettori o militanti ancora devoti", che, esaurita la prima sorgente, "hanno trovato in que

Modena - le ‘sardine contro Salvini’ tornano in piazza : in 7mila a contestare il leader della Lega : Le 'sardine contro Matteo Salvini' si sono date appuntamento anche a piazza Grande a Modena, in occasione del primo evento elettorale del leader della Lega in città. Nonostante la pioggia incessante, ci sarebbero circa 7mila persone in centro a Modena: sotto gli ombrelli i manifestanti hanno ripetuto lo slogan 'Modena non si Lega'.Continua a leggere

Giovanni Floris a DiMartedì sulle minacce di morte : "Salvini - capisce la differenza?". Cosa non torna : Una frase grave passata inosservata ai più. E' quella pronunciata da Giovanni Floris mentre si rivolgeva a Matteo Salvini. “Lei comprende - vero? - la differenza di valore simbolico tra le minacce rivolte ad una vittima dell’Olocausto, e quelle rivolte ad un politico?”, ha detto il conduttore di DiM

Ong - Ocean Viking torna in acqua. Matteo Salvini attacca Lamorgese : "Adesso che fai?" : La ong Ocean Viking sfida ancora l'Italia e le sue leggi. Già, perché nonostante i proclama i decreti sicurezza varati dalla Lega di Matteo Salvini sono ancora in vigore. Così, la nave gestita da Medici Senza Frontiere e Sos Méditerranée è tornata in mare, nel Mediterraneo, per svolgere il suo compi

Ilva - lascia ArcelorMittal : entro 30 giorni l'azienda torna ai commissari. Salvini : «Conte riferisca in parlamento» : Oggi Am InvestCo Italy ha notificato ai commissari straordinari dell' Ilva la volontà di rescindere l'accordo per l'affitto con acquisizione delle attività di Ilva Spa e di...

Lui è tornato : Matteo Salvini di nuovo sulla scena da vincitore : Altro che sconfitto. Ora il capo della Lega indossa i panni del leader moderato, responsabile e rassicurante. Per conquistare, dopo l’Umbria, anche l’Emilia Da Matteo Salvini a Donald Trump così la nuova lingua del potere mescola realtà e verità " L'opportunista Dario Franceschini adesso si prepara per Palazzo Chigi "

Sondaggio Tecnè - trionfo di Matteo Salvini dopo le elezioni regionali in Umbria : la Lega torna sopra il 34% : dopo le elezioni regionali in Umbria, il Partito democratico e il Movimento 5 stelle precipitano mentre la Lega di Matteo Salvini, e più in generale la coalizione di centrodestra, cresce sensibilmente. Secondo un Sondaggio Tecnè, ripreso da Tgcom, infatti, il Carroccio, che il 30 settembre era al 31