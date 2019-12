Sala sul nuovo stadio | «San Siro? Voglio essere sicuro che non si possa salvare»

Diretta/ Gozzano Lecco - risultato 0-1 - streaming video tv : Merli Sala la sblocca! : Diretta Gozzano Lecco. streaming video e tv, quote e risultato live del match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C

Sala apre dibattito sul ventennale della morte di Craxi - la figlia chiede di intitolargli una via : Il 19 gennaio 2020 cadrà il ventennale dalla morte di Bettino Craxi e il sindaco di Milano Giuseppe Sala afferma che sarà “un passaggio storico da non ignorare”. “Io penso che politicamente sia il momento di affrontare la questione, che non passi ignorato questo ventennale - ha detto il primo cittadino milanese rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto se la città sia pronta e matura per ...

Medico prima di entrare in Sala operatoria si fa scrivere il suo nome sulla cuffia - presto lo copiano in tantissimi perché il motivo è molto giusto : Un Medico anestetista australiano, Rob Hackett, un giorno si è presentato in sala operatoria con la cuffia su cui era scritto, a caratteri molto grandi, il suo nome. Gli altri colleghi, in un primo momento, lo hanno preso in giro ma lui ha spiegato ciò che lo ha spinto a prendere questa decisione e anche gli altri colleghi sono stati d’accordo. Rob ha detto ai suoi colleghi che la motivazione era assolutamente valida : poiché ogni giorno ...

Pd - Zingaretti evoca Renzi : “Chi vuole rosicarci consenso si scava la fossa”. Sul governo : “Legge per parità Salariale tra donne e uomini” : Non lo nominano direttamente mai ma il riferimento è sempre lui: Matteo Renzi. L’ombra dell’ex segretario viene evocata più volte alla convention del Pd a Bologna. La kermesse dem nel capoluogo emiliano ha come obiettivo l’approvazione del nuovo statuto del partito ma arriva in una fase delicata: da una parte c’è la Lega di Matteo Salvini che punta a scippare al centrosinistra l’Emilia Romagna alle regionali di ...

Premier League - stangata a Bernardo Silva per l’ironia razzista sul compagno Mendy : squalifica e multa Salata : La Federazione inglese non perdona Bernardo Silva per il tweet razzista su Mendy: squalifica e multa salata per il giocatore del Manchester City Qualche settimana fa Bernardo Silva era finito al centro di un particolare caso mediatico. Il giocatore portoghese aveva postato una foto, in maniera ironica, che ritraeva il compagno Benjamin Mendy affiancato alla mascotte delle arachidi ‘Conguito’, un piccolo bambino africano (caricatura ...

I bambini ricoverati d’ora in poi andranno in Sala operatoria sulle macchinine insieme ai clown : Una notizia bella che aiuterà un po’ bambini e genitori ad affrontare i momenti difficili che si presentano nella vita di chi si ammala. Si tratta di un progetto che partirà in Toscana e poi si spera che si diffonderà in tutta Italia e che prevede l’utilizzo di macchinine giocattolo su cui andranno i bambini che dovranno andare in sala operatoria. Il progetto è stato voluto fortemente per provare a alleggerire un momento di grande paura ...

Diritto e Rovescio - duro scontro Vauro – Matteo Salvini sul Salame di maiale - il leader leghista al vignettista “prenditi un Maalox” : Un duro scontro in una trasmissione “Diritto e Rovescio” che stava filando senza alcun intoppo andata in onda su Rete 4 nella serata di ieri. Gli inviati di Paolo Del Debbio, conduttore di Diritto e Rovescio, sono riusciti a intercettare alla festa della zucca che si è svolta a Ziano in provincia di Piacenza, il leader leghista Matteo Salvini. Matteo Salvini è apparso in grande forma molto allegro anche per la bellissima ...

Vergogna sul web prima di Cardiff-Swansea - spunta un biglietto aereo con il nome di… Emiliano Sala [FOTO] : Uno spregevole personaggio ha postato sui social due biglietti aerei recanti i nomi di Emilano Sala e Mickey Dye, tifoso del Cardiff morto durante un match tra Inghilterra e Galles Un gesto davvero vergognoso, che oltrepassa abbondantemente il limite della decenza. E’ accaduto in Gran Bretagna, dove il ‘Wales on line’ ha diffuso una foto trovata in rete prima del derby gallese tra Cardiff e Swansea. AFP/LaPresse Uno ...

La Zanzara - scontro tra Parenzo e Taormina. “Hai frequentato prostitute da ragazzo? Che porcheria”. “Buffone - ti ho visto sulla Salaria” : Rissa verbale a “La Zanzara” (Radio24) tra l’avvocato Carlo Taormina e uno dei conduttori, David Parenzo. Casus belli: la legalizzazione della prostituzione, a cui Taormina è contrario, pur ammettendo che in gioventù ha frequentato prostitute. La polemica tra i due duellanti esplode quando scherzosamente Taormina afferma di aver visto il giornalista più volte su via Salaria, strada romana nota per gli incontri a luci rosse. ...

Salah in copertina su GQ con Alessandra Ambrosio - scoppia la polemica : per i musulmani egiziani sono “atti osceni in luogo pubblico” : Da idolo indiscusso elogiato anche dal governo a bersaglio di critiche: rischia di costare caro al calciatore egiziano Mo Salah il servizio fotografico con la topmodel brasiliana Alessandra Ambrosio, ex “angelo” di Victoria’s Secret. Le foto dei due pubblicate sull’ultima edizione di GQ Middle East hanno fatto scalpore in Egitto, Paese d’origine dell’attaccante del Liverpool, scatenando anche critiche e ...

Emma Marrone sull'intervento : 'Ho pianto per due giorni ma in Sala operatoria sorridevo' : È un racconto molto toccante quello che Emma Marrone ha fatto del problema di salute che ha dovuto affrontare circa un mese fa. Sebbene non ne parli mai in termini specifici della malattia, l'artista ha confermato di essere stata operata e di voler tornare a lavorare con più consapevolezza di prima. La cantante ha anche descritto le sensazioni che ha provato prima e dopo l'intervento: al pianto di disperazione, infatti, hanno fatto seguito tanti ...

Salah sulla copertina di GQ con la modella Alessandra Ambrosio : per i musulmani è ‘pubblica oscenità’ [FOTO] : Mohamed Salah al centro di un’aspra polemica: le foto con Alessandra Ambrosio su GQ sono state bollate come ‘pubblica oscenità’ dalle frange musulmane più conservatrici Mohamed Salah è finito al centro di un’aspra polemica. Il fuoriclasse egiziano è stato eletto Man of the Year da GQ che gli ha dedicato la copertina del mesi di ottobre per l’edizione del Medio Oriente. Il calciatore del Liverpool è ...

VIDEO Moto3 - GP Giappone 2019 : aggiornamenti dalla clinica mobile sull’infortunio di Salac : Non è cominciato nel migliore dei modi il weekend di Motegi per Filip Salac, protagonista di una brutta caduta nel corso della seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2019, sedicesimo round stagionale del Mondiale Moto3. Il pilota ceco è stato sbalzato dalla sua KTM del Team Redox PruestelGP con un violento high-side che lo ha costretto a concludere anzitempo il turno per effettuare degli accertamenti al centro medico della ...

Palermo : allargamento giunta - maggioranza si spacca sul voto a Sala delle Lapidi (2) : (Adnkronos) - "Da mesi - prosegue la nota - in tutte le sedi formali ed informali, noi di Sinistra Comune abbiamo chiesto un confronto che ponesse le basi per una gestione diversa e migliore dell’attività complessiva del governo della città. Lo abbiamo fatto con correttezza, garantendo sempre in Con