SaGa SCARLET GRACE | AMBITIONS disponibile da oggi

(Di martedì 3 dicembre 2019) Square Enix Ltd. ha annunciato che da™ può essere acquistato in formato digitale per Nintendo Switch™, PlayStation®4, STEAM®, App Store® e Google Play.per la prima volta in occidente,è una versione migliorata di, uscito esclusivamente in Giappone.aggiunge delle migliorie e degli aggiornamenti al gioco, tra cui una grafica migliorata, delle voci per i personaggi, delle nuove abilità da apprendere e altro ancora. È un’avventura ancora più emozionante adatta sia ai nuovi giocatori che ai fan di vecchia data della serie. Il mondo diè pieno di conflitti e intrighi. La divinità caduta nota come Firebringer, flagello dell’umanità, ...

