Russia | chi diffonde notizie da media nella lista nera sarà considerato “agente straniero”

Russia - Putin ha firmato una nuova legge anti-spie. A rischio giornalisti e blogger : Vladimir Putin rispolvera l’Urss, firmando una legge che permette agli individui di essere classificati come «agenti stranieri» e non solo come rappresentanti di Ong o altre entità giuridiche, come invece era dal 2012. A rischio giornalisti e blogger Potrebbero così finire nel mirino della giustizia russa anche giornalisti e blogger. La legge – già entrata in vigore – prevede che chiunque diffonda notizie prodotte da ...

L’alleanza tra Russia - Turchia e Cina può metter ko gli Usa? : La domanda che si pone il quotidiano turco Sabah è di quelle toste, tostissime: l’egemonia planetaria degli Stati Uniti è davvero arrivata al punto di non ritorno per colpa della trinità formata da Russia, Cina e Turchia? L’incubo di Washington, cioè rinunciare al gradino più alto del podio per fare spazio a un possibile rivale (o gruppo di rivali), potrebbe presto diventare realtà. Come sottolinea anche l’agenzia Sputnik, l’Occidente a trazione ...

Russia-Cina lanciano il gasdotto “Forza della Siberia” : la nuova alleanza energetica che mette a rischio l’Europa : La Russia guarda a est. Con l’Europa sempre più ai ferri corti con Mosca, Putin ha deciso di rivolgersi ancora una volta al suo potente vicino: la Cina. Con una popolazione di oltre 1,4 miliardi di persone la Repubblica popolare ha fame di gas e di risorse energetiche per poter far avanzare la sua industria e far crescere la sua economia. Ed è così che Xi Jinping e Putin hanno annunciato il lancio del primo gasdotto tra Russia e Cina ...

Perché la Russia rischia di essere esclusa dalle Olimpiadi di Tokyo : Il tempo stringe e la Russia è a un passo da quella che sarebbe la sanzione più pesante di sempre nei confronti di una Nazione a livello sportivo. Tutta colpa del radicato doping di Stato rivelato nel 2014 e scoperto in tutti i suoi dettagli nel 2015. L'ultima violazione riscontrata dal Comitato indipendente di revisione della conformità (CRC) dell'agenzia mondiale antidoping (Wada) è quella di falsificazione e occultamento dei dati più ...

Doping : la Russia vuol cooperare con la Wada. Il rischio è di quattro anni di esclusione da tutti gli sport : Una situazione decisamente esplosiva in Russia. Giorni fa, l’agenzia antiDoping russa Rusada è stata giudicata “inadempiente” da parte del Comitato di Revisione della conformità (Crc) dell’Agenzia antiDoping mondiale (Wada). Il comitato esecutivo dell’ente che si riunirà il 9 dicembre a Parigi potrebbe portare ad un giudizio durissimo nei confronti del Paese dell’Est e privare gli atleti della partecipazione ...

La Russia rischia una sanzione Wada - ma EURO 2020 è salvo : La Russia non sarà estromessa da EURO 2020 e non sarà esclusa dagli organizzatori del torneo, anche qualora dovesse essere sanzionata con il divieto di ospitare grandi eventi sportivi, a seguito dello scandalo doping che ha coinvolto il Paese. Inoltre, il Paese non perderà il diritto ospitare la finale di UEFA Champions League del 2021, […] L'articolo La Russia rischia una sanzione Wada, ma EURO 2020 è salvo è stato realizzato da Calcio e ...

La Russia rischia davvero l’esclusione dalle Olimpiadi 2020? Si decide il 9 dicembre - doping al centro dell’attenzione : La Russia rischia l’esclusione dalle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il Comitato di Revisione della Conformità (CRC) ha raccomandato all’Agenzia Antidoping Mondiale (WADA) di giudicare inadempiente l’agenzia antidoping Rusada, una decisione definitiva verrà presa il prossimo 9 dicembre a Parigi dal Comitato Esecutivo della WADA: tra una decina di giorni sapremo quale sarà il destino sportivo di questa storica potenza che rischia ...

Doping : la Russia rischia le Olimpiadi. Il 9 dicembre si riunirà la Wada : L’agenzia antiDoping russa Rusada è stata giudicata oggi “inadempiente” da parte del Comitato di Revisione della conformità (Crc) dell’Agenzia antiDoping mondiale (Wada). Il Comitato esecutivo della Wada si riunirà presto, precisamente il prossimo 9 dicembre, per sospendere nuovamente la Rusada e privare i russi della partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Come riportato dall’ANSA, il capo dell’agenzia ...

Il BoRussia rischia una figuraccia contro l’ultima in classifica. Reus : “E’ stata una vergogna” : Ieri sera il Borussia Dortmund ha giocato contro il Paderbon ultimo in classifica. Ha chiuso il primo tempo sotto di tre gol, poi la rimonta e il pareggio arrivato al 92′ con il gol di Reus. Ma la partita ha fatto arrabbiare Favre, Reus e anche il direttore sportivo, Michael Zorc. Il tecnico del Borussia ha definito il primo tempo del match “disastroso”. Il ds ha dichiarato: “Del tutto inaccettabile, bisogna chiedere ...

Kievgate - Trump : “Impeachment? Non hanno nulla. La controinchiesta sul Russiagate svelerà il più grande scandalo della storia Usa” : Lo scambio tra gli aiuti militari a Kiev e l’inchiesta per corruzione sul figlio di Joe Biden è fantasia. Perciò “penso che sia molto difficile fare l’impeachment quando non hanno assolutamente nulla”. Parola di Donald Trump. In un’intervista a Fox News, il presidente degli Stati Uniti ha spiegato che se la Camera voterà a favore, darà il benvenuto al processo al Senato. Il capo della Casa Bianca ha sostenuto di aver ...

Russia - torna lo scandalo doping - Olimpiadi ed Europei a rischio : Quattro anni dopo la storia si ripete: Russia fuori dalle Olimpiadi, anche quelle estive di Tokyo 2020, e ripercussioni per gli Europei di calcio. Tutta colpa di quel doping di Stato per il quale è accusata la Madre Russia. Troppi casi in atletica leggera e macchinazione di un sistema oleato negli altri sport che hanno avuto l’apice con i Giochi invernali di Sochi 2014. Vittorie cancellate e medaglie restituite perché considerate ...

Video/ Germania BieloRussia - 4-0 - : highlights e gol. Tedeschi a Euro 2020! : Video Germania Bielorussia, 4-0,: highlights e gol della partita, valida nel nono turno del girone C per le Qualificazioni agli Europei 2020.

Cyberspionaggio - parla Occhionero : "Volevano incastrarmi nel Russiagate" : Nell'inchiesta di Report, "Infiltrato Speciale", in onda domani sera, parla l'ingegnere informatico condannato in primo grado per Cyberspionaggio ed evoca il complotto internazionale. "Sospetto che ci sia il coinvolgimento del governo italiano"

Infortunio Mertens – Il calciatore ha chiesto il cambio nel corso di Russia-Belgio : Dries Mertens si fa male nel corso di Russia-Belgio. L'attaccante del Napoli, partito titolare nella gara contro la Russia, al 52′ ha chiesto il cambio dopo aver subito un duro fallo in area di rigore avversaria. Non si conosce ancora l'entità dell'Infortunio. Seguiranno aggiornamenti