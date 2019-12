Ronaldo si consola | è miglior giocatore di A

ilfogliettone

(Di martedì 3 dicembre 2019) Non avra' vinto il Pallone d'Oro e avra' snobbato - non senza polemiche - la cerimonia che a Parigi ha incoronato per la sesta volta l'eterno rivale Lionel Messi, ma Cristianopuo'rsi almeno con il premio didi Serie A. "E' un orgoglio da esibire - dicein italiano - questo premio, ringrazio i miei compagni della Juventus. Sono molto contento di giocare in Italia, e' un campionato molto difficile. Voglio ripetermi anche quest'anno". L'asso portoghese della Juventus ha sbaragliato la concorrenza, votato dai colleghi del Gran Gala' del Calcio 2019. Una lunga attesa prima del suo arrivo, un rincorrersi di voci, alimentate dalla stessa Juventus che non conferma ne' smentisce la presenza di Cristiano, arrivato a bordo di un Suv bianco e scortato da diversi body guard con massime misure di sicurezza. "Resta ile di sempre", la ...

