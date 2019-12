Ronaldo miglior giocatore della serie A

Va a Cristianoil riconoscimento diA italiana. Il portoghese è stato premiato durante il gran galà del calcio, organizzato dall'Aic, dopo aver rinunciato a presenziare a Parigi ala cerimonia del Pallone d'Oro, andato a Lionel Messi. "E' un orgoglio per me - dicein italiano - questo premio, ringrazio i miei compagniJuventus. sono molto contento di giocare in Italia, è un campionato molto difficile. Voglio ripetermi anche quest'anno".(Di martedì 3 dicembre 2019)