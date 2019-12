Roberta Capua | da tempo non la vediamo in tv… Che fine ha fatto la ex Miss Italia? La sua

caffeinamagazine

(Di martedì 3 dicembre 2019) Ma cheha? La bella ex, unprotagonista di tantissimi programmi televisivi, non si vede da un pezzo. Classe 1968,è nata a Napoli dove ha trascorso l’infanzia con i genitori e il fratello Michelangelo che oggi vive a Londra. Era giovanissima quando fu eletta: aveva appena concluso la scuola. A quel punto la bella e giovanesi è trasferita a Milano dove ha iniziato a lavorare come modella e fotomodella. Poi arriva la televisione. E il successo. Nel 1986 poco dopo essere stata eletta, Claudio Cecchetto la contatta per farla partecipare allo spettacolo Vota la voce. Pian piano, passo dopo passo,inizia a farsi strada nel mondo dello spettacolo e, con la sua bellezza, il garbo, l’eleganza, lo conquista. Il pubblico ne apprezza la bellezza e la bravura. La sua strada per il successo è avviata. ...

