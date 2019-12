Risultati NBA – Antetokounmpo spadroneggia e Milwaukee va | bene Sixers e Bulls | Golden

NBA 2019-2020 - i Risultati della notte (3 Dicembre) : Milwaukee domina con New York - Philadelphia supera Utah. Crollo Warriors ad Atlanta : Sono sei le partite della notte NBA. Dodicesima vittoria consecutiva per i Milwaukee Bucks, che demoliscono i New York Knicks per 132-88. Partita mai in discussione e già chiusa al termine del primo quarto, con i padroni di casa che si sono trovati avanti di diciotto punti (33-15). Nei restanti tre quarti Milwaukee ha poi dilagato grazie soprattutto alla doppia doppia del solito Giannis Antetokounmpo, che ha chiuso con 29 punti e 15 rimbalzi. I ...

Risultati NBA – Oklahoma stende i Pelicans con un Gallinari strepitoso - serata amara per i Lakers : bene i Clippers : I Thunder stendono a domicilio New Orleans grazie alla super prestazione di Gallinari, Lakers sorpresi in casa da Dallas mentre Golden State va sempre più giù Si ferma la lunga striscia di vittorie dei Los Angeles Lakers che, davanti ad uno Staples Center gremito, cede il passo a Dallas con il risultato di 100-114. Pesante sconfitta per i giallo-viola, incapaci di arginare un Luka Doncic in versione maxi. LaPresse/Newspix24 Lo sloveno ...

Risultati NBA – Spaziale James Harden - il ‘Barba’ ne fa 60 e fa volare Houston : sorridono Phila e Bucks : Quarta prestazione in carriera da 60 punti per Harden, che raggiunge Jordan in questa speciale classifica. Bene Philadelphia e Milwaukee grazie a Embiid e Giannis E’ la notte NBA, ma si potrebbe etichettare anche come la notte di Harden. Il ‘Barba’ è infatti l’autentico protagonista del match tra Houston e Atlanta, stravinto dai Rockets in maniera imbarazzante con il risultato di 158-111. Una superiorità eclatante, ...

NBA 2019-2020 - i Risultati della notte (1 Dicembre) : Harden da 60 punti! Milwaukee centra l’undicesima - bene Philadelphia e Sacramento : Quattro partite nella notte NBA. Inarrestabili i Milwaukee Bucks, che ottengono la loro undicesima vittoria consecutiva e consolidano loro leadership nella Eastern Conference. Netto successo contro gli Charlotte Hornets per 137-96 in una sfida che già all’intervallo vedeva i padroni di casa comodamente avanti di diciassette punti (66-49). Il miglior marcatore è il solito Giannis Antetokounmpo, che ha chiuso con 26 punti e 9 rimbalzi. ...

Risultati NBA – Lakers implacabili - Doncic e Antetokoumpo stellari : scherzetto Spurs ai Clippers : I Lakers continuano a vincere, Doncic trascina Dallas, Antetokoumpo Milwaukke. Gli Spurs battono i Clippers: i Risultati NBA della notte Dopo il Giorno del Ringraziamento, l’NBA torna in campo regalando il solito spettacolo di sempre. In casa Lakers non si sono abbuffati i tacchini, o forse sì, tanto con questi Anthony Davis (26 punti e 13 rimbazi) e LeBron James (23 punti e 11 assist) la differenza non si nota: 17ª vittoria stagionale, a ...

NBA 2019-2020 - i Risultati della notte (30 novembre) : un Doncic formato MVP porta Dallas al successo contro i Suns. Decima W consecutiva per Lakers e Bucks : Torna la NBA, con ben 13 incontri, dopo un giorno di riposo dovuto alla festa del Ringraziamento. Apre la sfida mattutina del Barclays Center tra i Boston Celtics e i Brooklyn Nets, vinta da quest’ultimi con il risultato di 107-112. Decisivo il quintetto titolare dei newyorkesi, tutto in doppia cifra, fra cui spicca uno Spencer Dinwiddie da 32 punti e 11 assist. Sorride, invece, l’ex Celtics Terry Rozier che contribuisce con 23 punti ...

Risultati NBA – Golden State sorride - i Lakers superano i Pelicans di Melli : ko anche Gallinari e Belinelli : Bene Warriors e Lakers: ko le squadre dei tre italiani, i Risultati della partite NBA della notte Un susseguirsi di sfide che hanno regalato una nottata magica in NBA. I Boston Celtics hanno superato i Brooklyn Nets per 121-110. Un ottimo Kemba Walker ha trascinato alla vittoria i padroni di casa con 39 punti, applausi anche per Brown, areferto con 22 punti e 10 rimbalzi. Ai Nets non sono bastati i 22 punti di Temple. Finale di fuoco in ...

NBA 2019-2020 : i Risultati della notte (28 novembre). I Clippers espugnano Memphis con un tap-in di Harrell allo scadere - 41 di Davis e i Lakers ottengono il nono successo consecutivo : Ben 14 le partite che si sono svolte nella notte NBA e hanno visto scendere in campo 28 franchigie su 30. Aprono i Boston Celtics che vincono in casa, 110-121, contro i Brooklyn Nets ancora privi del grande ex Kyrie Irving. Migliori in campo un Kemba Walker da 39 punti e un Jaylen Brown da 22 punti e 10 rimbalzi. Primo trionfo esterno della stagione per gli Orlando Magic che battono, 116-104, i Cleveland Cavaliers. Decisivi 30 punti del francese ...

NBA 2019-2020 - i Risultati della notte (27 novembre). Kawhi Leonard e Paul George battono i Mavericks - i Nuggets suonano la sesta : Due sole partite nell’appena trascorsa notte NBA, ma con protagoniste tre delle quattro franchigie che meglio stanno comportandosi in questo inizio di stagione. I Los Angeles Clippers vanno a segno, per la loro tredicesima vittoria, sul campo dei Dallas Mavericks per 99-114. Si tratta di una partita fondamentalmente sempre dominata e controllata, con tre uomini oltre i 20 punti: Kawhi Leonard (28, 8 rimbalzi e 4 assist), Paul George ...

Risultati NBA – Leonard e George decisivi nel successo Clippers - Doncic si arrende : ok Denver su Washington : Kawhi Leonard e Paul George decisivi nella vittoria dei Clippers sui Mavericks di Doncic: Denver supera Washington in casa: i Risultati NBA della notte Due gare NBA a tenere compagnia i nottambuli appassionati del basket a stelle e strisce. Il big match della notte è stato lo scontro fra i Mavericks di un indiavolato Luka Doncic (22 punti, 8 rimbalzi e 6 assist) costretti ad arrendersi ai Los Angeles Clippers del duo formato Kawhi Leonard ...