anteprima24

(Di martedì 3 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – È statalascuola media di San Vito dei Normanni in, dopo che i nomi delle sette vittime innocenti di mafia tra cui quello del giornalista napoletano Giancarlo Siani e del sindaco di Pollica,Vassallo, erano stati vandalizzati. Il mese scorso infatti, ignoti si sono introdotti nel piazzale antistante la scuola Buonsanto, portando via alcune lettere che componevano i nomi delle vittime di mafia collocate lungo la scala. Episodio che ha fatto scattare le immediate indagini da parte dei Carabinierilocale stazione, mentre dalla società scolastica, istituzionale e civile si è attivata con una catena di solidarietà per ripristinare la. È stata infatti, l’associazione A.C.I.A.S.“Libero Grassi” ad accollarsi la spesa di ricollocazione delle ...

anteprima24 : ** Ripristinata la #Scalinata della legalità #Vandalizzata in #Puglia con il nome di Angelo Vassallo **… -