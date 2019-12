Rinnovo Dybala | la Juventus si muove per il prolungamento del n°10

Paratici : 'CR7 resterà alla Juventus - non stiamo parlando del Rinnovo di Dybala' : Ieri sera la Juventus è stata grande protagonista al Gran Galà del Calcio. A trionfare per i bianconeri sono stati Giorgio Chiellini, Miralem Pjanic e Cristiano Ronaldo che ha vinto ben due premi. alla premiazione era presente anche Fabio Paratici che ai microfoni di Sky Sport ha parlato di diverso argomenti. Il Chief Football Officer della Juve in particolare si è soffermato sul futuro di Cristiano Ronaldo: "Sarà ancora alla Juve anche il ...

Calciomercato Juventus : Dybala vorrebbe il Rinnovo - ma PSG e Real non avrebbero mollato : Le ultime notizie sul Calciomercato della Juventus riguardano Paulo Dybala e non è una novità. La Joya, dopo che in estate sembrava vicinissimo all’addio, oggi ha ritrovato l’antico smalto diventando protagonista in bianconero. Lui d’altronde aveva sempre creduto di poter essere importante anche con Maurizio Sarri e i fatti gli stanno dando ragione. Il cambio di modulo, con le due punte 'strette', gli permette di giocare più vicino alla porta e ...

Juventus - Dybala verso il Rinnovo ma spuntano due ostacoli : i dettagli! : Juventus – Tantissime cose sono cambiate dall’ultima sessione di mercato. Higuain e Dybala sembravano ai margini del progetto ed ora brillano ed incantano in campo. Proprio Paulo Dybala, numero 10 della Juventus, è tornato ad essere protagonista con la maglia bianconera, basti pensare all’exploit contro la Lokomotiv Mosca o al match di domenica sera con il Milan di Stefano Pioli. Oppure la grande prestazione contro ...

Juventus - Dybala si riprende la vecchia signora : Rinnovo e ingaggio top : Juventus – Doveva essere la notte di Cristiano Ronaldo ed invece ci ha pensato Paulo Dybala a rubare le prime pagine di tutti i giornali dopo la doppietta decisiva in Champions contro la Lokomotiv Mosca. Due gol pesantissimi per l’economia del girone della Juventus ed ancor di più per il futuro del fantasista argentino, partito in sordina ad inizio anno e capace man mano di ritrovare verve e spazio nelle complicate gerarchie ...

Juventus-Bologna - Sarri : “Higuain-Dybala - sono adatti entrambi”. Napoli-Verona - Ancelotti : “Rinnovo - non è la priorità” : JUVENTUS BOLOGNA Sarri- Maurizio Sarri, intervenuto in conferenza stampa alla viglia della sfida tra Juve-Bologna, ha colto l’occasione per evidenziare il suo punto di vista sulla sfida di domani e su alcuni dettagli. Su Douglas Costa, De Sciglio e Danilo: “Non so da dove è uscita la notizia del rientro di Douglas Costa perché si […] L'articolo Juventus-Bologna, Sarri: “Higuain-Dybala, sono adatti entrambi”. ...

Juventus - tra Rinnovo e addio : cambia il futuro di Dybala e Higuain : Juventus – Dopo essere stati ad un passo dal lasciare la Juventus in estate, ora Paulo Dybala e Gonzalo Higuain sono pronti a blindare il proprio legame con i colori bianconeri ancora per altri anni. Secondo infatti quanto riportato da ‘Sportmediaset’, nei prossimi giorni potrebbero registrarsi passi in avanti in merito al rinnovo dei due attaccanti argentini. Juventus, Dybala-Higuain verso il rinnovo Il Pipita è in scadenza ...

