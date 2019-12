tg24.sky

(Di martedì 3 dicembre 2019) Il gip del tribunale di Pescara, Nicola Colantonio, ha disposto l'archiviazione di 22 indagati nell'inchiesta principale sul disastro dell'Hoteldi Farindola (Pescara), avvenuto il 18 gennaio 2017, quando una valanga travolse il resort provocando la morte di 29 persone. Archiviazione disposta, tra gli altri, per gli exdella RegioneLuciano D'Alfonso, Ottaviano Del Turco e Gianni Chiodi. L’ex prefetto e altri quattro restano coinvolti per altre ipotesi di reato. Le motivazioni del gip "Non si ritiene che gli elementi investigativi indicati negli atti di opposizione (in quanto irrilevanti) possano incidere sulle risultanze investigative, precise ed esaustive, raccolte dal pm, non potendo sminuire le considerazioni da questi assunte nella richiesta di archiviazione e condivise da questo giudice. Pertanto può affermarsi che le risultanze investigative non ...

danieledvpd : RT @SkyTG24: Rigopiano, disposte 22 archiviazioni: anche per ex governatori Abruzzo - SkyTG24 : Rigopiano, disposte 22 archiviazioni: anche per ex governatori Abruzzo - Agenzia_Ansa : #Rigopiano, 22 archiviazioni, anche gli ex governatori #ANSA -