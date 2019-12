Disastro di Rigopiano - archiviazione per 22 indagati. Tra loro anche tre ex governatori dell’Abruzzo : Alla richiesta si erano opposti alcuni legali dei familiari delle vittime, ma il gip ha respinto le opposizioni

Rigopiano - archiviazione per 22 indagati. Papà di una vittima : “Presi in giro dalla giustizia - alla fine la colpa sarà di chi stava in hotel” : Ai politici non fu indicata dai responsabili tecnici dell’ente “la necessità di procedere nel più breve tempo possibile, alla formazione di una Carta di localizzazione probabile delle valanghe (CLPV) estesa anche all’area del comprensorio di Farindola/Rigopiano“. Con queste argomentazioni il gip del tribunale di Pescara, Nicola Colantonio, motiva l’archiviazione di ex governatori ed ex assessori alla ...

Rigopiano - archiviazione per 22 indagati : 19.58 Il gip del tribunale di Pescara, Colantonio, ha disposto l'archiviazione di 22 indagati nell'inchiesta sul disastro dell'Hotel Rigopiano di Farindola, avvenuto il 18 gennaio 2017, quando una valanga travolse il resort provocando la morte di 29 persone. Escono definitivamente dall'inchiesta gli ex presidenti della Regione Abruzzo Luciano D'Alfonso, Ottaviano Del Turco e Gianni Chiodi, l'ex sottosegretario alla Giustizia Federica ...