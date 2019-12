Rigopiano | archiviazione per 22 indagati nell’inchiesta sul disastro

thesocialpost

(Di martedì 3 dicembre 2019)per 22suldell’hotel, avvenuto il 18 gennaio 2017 e in cui morirono 29 persone. La decisione è arrivata nell’ambito dell’inchiesta sulla tragedia. Il gip ha disposto l’anche per 3 ex governatori della Regione Abruzzo. “Non si ritiene che gli elementi investigativi indicati negli atti di opposizione (in quanto irrilevanti) possano incidere sulle risultanze investigative, precise ed esaustive, raccolte dal pm, non potendo sminuire le considerazioni da questi assunte nella richiesta die condivise da questo giudice. Pertanto può affermarsi che le risultanze investigative non permettono di sostenere l’accusa in giudizio”. Questo quant rilevato dal gip, secondo quanto riportato da RaiNew. Escono definitivamente dall’inchiesta, dunque, anche Luciano D’Alfonso, Ottaviano Del Turco e Gianni Chiodi. ...

