Rigopiano | archiviate le accuse per tre ex governatori dell’Abruzzo e altri 19 indagati

(Di martedì 3 dicembre 2019) D’Alfonso, Del Turco e Chiodi eranoper la mancata predisposizione della mappa del rischio valanghe. Nella tragedia del gennaio 2’017 morirono 29 persone

