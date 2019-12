Rigopiano | 22 archiviazioni | “Una vergogna | presi in giro dalla giustizia”

Ventidue archiviazioni per Rigopiano. Il padre di una vittima : "Presi in giro dalla giustizia" : Il gip del tribunale di Pescara, Nicola Colantonio, ha disposto l’archiviazione di 22 indagati nell’inchiesta madre sul disastro dell’Hotel Rigopiano di Farindola (Pescara), avvenuto il 18 gennaio 2017, quando una valanga travolse il resort provocando la morte di 29 persone.Immediata la reazione di rabbia di uno dei familiari delle vittime: “Alla fine la colpa sarà di chi stava in hotel, di chi lavorava a ...

