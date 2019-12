Resident Evil Resistance è il titolo definitivo di Project Resistance

Il titolo definitivo di Project Resistance è Resident Evil Resistance : Dal PSN è emerso come il titolo definitivo di Project Resistance sia Resident Evil: Resistance.Si tratta naturalmente del nuovo titolo spin-off dedicato alla celebre saga Capcom, presentato fra l'altro la scorsa estate, in occasione del Takyo Game Show 2019.Come possiamo vedere, pare inoltre che Resident Evil 3 Remake e Resident Evil: Resistance siano in un qualche modo collegati. Naturalmente mancano fonti e dati ufficiali, per cui non rimane ...

Il remake di Resident Evil 3 è reale : un leak svela la copertina e il nuovo look dei personaggi : Il remake di Resident Evil 3 sta facendo fantasticare da tempo non solo i fan più affezionati della saga survival horror a marchio Capcom, ma anche tutti quei videogiocatori che vi si sono accostati solo di recente, proprio con l'uscita del rifacimento del secondo. Se già in passato erano in molti a chiedere il grande ritorno del Nemesis, di Jill Valentine e di Carlos Oliveira, è stato proprio l'ultimo riuscitissimo esperimento della compagnia ...

Cosa c'entrano Resident Evil 2 e Shovel Knight? Yacht Club Games a caccia di ispirazione : Yacht Club Games, sviluppatore della serie platform Shovel Knight, ha rivelato di essere interessato a rubare la meccanica di Resident Evil 2 per i suoi progetti futuri. Shovel Knight Dig è l'ultimo arrivato della serie di grande successo, sviluppato in collaborazione con lo studio dedicato a giochi mobile Nitrome.Avere un partner come Nitrome ha permesso allo studio di sviluppo del platform di concentrarsi sul futuro e sui prossimi progetti da ...

Resident Evil 3 Remake : la copertina del gioco compare sul web prima dell'annuncio ufficiale di Capcom : A quanto pare la copertina di Resident Evil 3 Remake è trapelata prima di un annuncio ufficiale da parte di Capcom. La copertina sembra essere ufficiale, dato che è apparsa all'interno di Gamstat, sito web che raccoglie tutte le nuove uscite di PlayStation. In questo caso le immagini del gioco apparterrebbero alla versione giapponese del gioco.In questi giorni i rumor attorno a Resident Evil 3 Remake si sono moltiplicati, soprattutto per la ...

Resident Evil 3 : un'immagine pubblicata da Capcom potrebbe confermare il remake? : I rumor su un remake di Resident Evil 3 stanno diventando sempre più insistenti e l'ultimo riguarda Facebook. Come ben saprete, all'interno di Steam sono disponibili diversi sconti su molti giochi: tra questi vi è Resident Evil 2 Remake, oltre ad un vasto elenco di titoli Capcom.Attraverso un post su Facebook che pubblicizza gli sconti Steam, si può notare un'immagine dedicata proprio a Resident Evil 3, con Jill Valentine in primo piano seguita ...

Resident Evil 2 Remake è il gioco che ha avuto più recensioni positive su Metacritic nel 2019 : Ci stiamo avvicinando alla fine del 2019 e Metacritic, il sito web che raccoglie tutte le recensioni dei vari giochi disponibili, ha rivelato quali sono i titoli che hanno ricevuto più recensioni positive.Al primo posto troviamo Resident Evil 2 Remake, che ha ricevuto un metascore di 93, seguito da Sekiro: Shadows Die Twice e da Final Fantasy XIV Shadowbringer. Menzione particolare per Disco Elysium, titolo indie recentemente uscito e acclamato ...

PS4 a ritmo di offerte Black Friday su Amazon : Resident Evil 2 e Devil May Cry 5 a prezzi mai visti : Chi lo ha detto che per approfittare delle offerte Black Friday 2019 è necessario attendere fino al prossimo 29 novembre? Come molti di voi già sapranno, sono tantissimi i rivenditori online ad aver anticipato i tempi del venerdì nero dello shopping, vale dire del giorno che negli Stati Uniti segue quello del Ringraziamento. E che, ormai da tradizione, è caratterizzato da spese folli e prezzi assolutamente vantaggiosi. Lo stesso stanno facendo ...

Resident Evil 3 Remake sarebbe realmente in sviluppo - mentre Resident Evil 8 dovrebbe arrivare su PS5 e Xbox Scarlett : Dopo l'incredibile successo di Resident Evil 2 Remake, i fan stanno da tempo chiedendo a gran voce il ritorno di un altro storico gioco, Resident Evil 3 Nemesis. In passato già vi abbiamo riportato i numerosi rumor a riguardo e, ora, ne sono comparsi degli altri.Tuttavia, le nuove indiscrezioni non riguardano solamente Resident Evil 3, ma anche Resident Evil 8. Ma andiamo con ordine.Per quanto riguarda il Remake di RE3, l'insider Evil VR ha ...

L’uscita di Resident Evil 3 Remake a un passo dall’annuncio : i rumor al 22 novembre : Quella di Resident Evil 3 Remake è una fantasia che i fan della saga survival horror di casa Capcom coltivano ormai da alcuni anni. E che si è fatta ancora più viva dopo che il colosso di Osaka ha annunciato e poi lanciato sul mercato - era gennaio di quest'anno - il rifacimento del secondo capitolo, che ha graziato PlayStation 4, Xbox One e PC. Un rifacimento che per altro è riuscitissimo, capace di svecchiare una leggenda del gaming sia dal ...

Resident Evil 3 Remake secondo alcune indiscrezioni sarebbe in sviluppo e la sua uscita programmata per il 2020 : secondo alcune indiscrezioni, Capcom sarebbe al lavoro sullo sviluppo di Resident Evil 3 Remake e la sua uscita è prevista per il prossimo anno. Le fonti provengono dal canale Youtube Spawn Wave e dal sito Video Games Chronicle. Dopo il notevole successo del Remake di Resident Evil 2 che è stato lanciato quest'anno a gennaio, ha senso che Capcom voglia pubblicare un altro Remake.Il Remake di Resident Evil 2 è stato sviluppato 21 anni dopo il ...

Le vendite di Resident Evil 2 Remake stanno per superare quelle totali del gioco originale : Capcom ha recentemente aggiornato la sua lista dei platinum titles, rivelando che il Remake di Resident Evil 2 si sta avvicinando alle vendite totali dell'originale.Il gioco del 2019 ha venduto 4,7 milioni di unità al 30 settembre. La versione del 1998 ha venduto un totale di 4,96 milioni di unità. Vale la pena notare che l'originale è stato lanciato solo su PlayStation, Resident Evil 2 Remake è un titolo multipiattaforma. Probabilmente, con le ...

Monster Hunter World : Iceborne : in arrivo i crossover con Resident Evil e Horizon : Zero Dawn : Monster Hunter World: Iceborne tiene viva la tradizione della serie di fornire ai giocatori un massiccio supporto post lancio. La fine del 2019 non fa eccezioni e arricchisce la caccia con diverse collaborazioni e nuovi contenuti gratuiti disponibili a breve. Dall'8 novembre, i giocatori di Iceborne su console avranno accesso a delle missioni evento, dedicate alla collaborazione "Raccoon City", oltre a dei nuovi pezzi di equipaggiamento, ...

Resident Evil celebra Halloween con un browser game difficilissimo che sta mietendo molte vittime : Capcom ha deciso di festeggiare Halloween a modo suo, pubblicando un particolare browser game dedicato a Resident Evil. Purtroppo il gioco sembra davvero molto impegnativo, tanto che attualmente, a quanto pare, solo sette persone sono riuscite a sopravvivere all'ondata di zombie.La trama di "Escape From Halloween" è abbastanza semplice: siete stati invitati ad una festa in maschera e, mentre vi state dirigendo sul luogo indicato, venite rapiti ...