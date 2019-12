Report | l' inquinamento della Solvay

feedproxy.google

(Di martedì 3 dicembre 2019) Le leggi che regolamentano l'uso del monopattino, l', la digitalizzazione mancatapubblica amministrazione, questi gli argomenti dei servizi. MONOPATTI-NO? di Chiara De Luca I monopattini sono mezzi non inquinanti che però non esistono per la legge italiana: il passato governo ha avviato una sperimentazione, che coinvolge alcune città italiane. L'ex ministro Toninelli li avrebbe equiparati alle bici, ma non in tutta l'Italia valgono le (...) - Media /, RAI, Ambiente,

reportrai3 : Ferrara, circa 60 mila abitanti vivono a ridosso di quella che era un’enorme discarica. La scopre il Comune, che tr… - reportrai3 : #Report alle 21.20 su @RaiTre ? Stabilimenti #Solvay e inquinamento ? #Latte importato dall'estero nei formaggi ita… - reportrai3 : I casi di inquinamento connessi agli stabilimenti #Solvay in Italia. #Report da rivedere: 'Alla faccia del bicarbo… -