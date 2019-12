Renzi | «Pronti a votare con Forza Italia Elezioni folle speranza dei dem»

Legge elettorale - Pd apre a tavolo del leghista Giorgetti. Renziani pronti ma M5s frena : Accolta inizialmente con cautela, la proposta lanciata da Giancarlo Giorgetti di sedersi tutti attorno a un tavolo per riscrivere insieme le regole del gioco, a partire dalla Legge elettorale, trova ora sponda nel Pd. E' lo stesso segretario Nicola Zingaretti a raccogliere l'idea del numero due leghista, rilanciata oggi in un'intervista. E, anzi, il leader dem invita le altre forze politiche a non "far cadere nel vuoto" l'ipotesi. Ma, al ...