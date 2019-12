Regioni | Boccia | ‘Consulta non è Tar | ridurremo controversie del 50%’

Autonomia - tutte le Regioni dicono sì alla legge quadro. Boccia : “Ora il testo passa in CdM” : Il ministro per gli Affari regionali: "Il testo andrà in consiglio dei ministri. Ora c'è una cintura di sicurezza per il Sud". Soddisfatto il governatore del Veneto, Luca Zaia: "Abbiamo dato un primo assenso a un testo che deve avere alcuni aggiustamenti. Oltre alla cornice della legge quadro, noi come Regione siamo interessati alla firma dell'intesa".Continua a leggere

