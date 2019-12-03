Regione Lazio | innovazione necessaria per ridurre disuguaglianze

matteosalvinimi : ?? Continuano litigi e scambio di accuse fra Raggi, sindaci del Lazio e Zingaretti. BASTA, i cittadini di Roma non… - matteosalvinimi : #Salvini: se Regione Lazio non pensa ad un piano rifiuti serio, i problemi non si risolvono. ?? #cartabianca… - BarillariM5S : “Come nascondere un buco da 900 milioni di euro e vivere felici”. Sembra un titolo di un film, ma è la realtà! Regi… -
Dalla Rete Google NewsLEGALITÀ: IN PRIMA LINEA PER SOSTENERE LE VITTIME DELL'USURA - Regione Lazio
LEGALITÀ: IN PRIMA LINEA PER SOSTENERE LE VITTIME DELL'USURA Regione Lazio
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 3 DICEMBRE 2019 ORE 10.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SULLA REGIONALE218 ROCCA DI PAPA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA VIA DELLA MADONNETTA E VIA DEI CASTENI, NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA CASILINA CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI VIA FILIPPO CORRIDONI, NELLE DUE DIREZIONI MENTRE SULLA REGIONALE 637 DI FROSINONE E GAETA, LA STRADA E’ INTERROTTA AL KM 11+350, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 3 DICEMBRE 2019 ORE 09.05 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SULLA Roma-TERAMO, A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA CARSOLI E VICOVARO, IN DIREZIONE Roma SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA PER TRAFFICO INTENSO CODE TRA LE USCITE Roma-FIUMICINO E VIA DEL MARE A SEGUIRE CODE TRA PRENESTINA E BUFALOTTA IN INTERNA CODE A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 3 DICEMBRE 2019 ORE 09.05 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO PRUDENZA PER LA NEBBIA SULLA Roma-TERAMO TRA Roma EST E CASTEL MADAMA LA VISIBITA’ E’ RIDOTTA A 70 METRI NEBBIA ANCHE IN A1 MILANO-NAPOLI TRA GUIDONIA MONTECELIO E IL BIVIO PER LA Roma-TERAMO LA VISIBILITA’ E’ 100 METRI NELLA NEBBIA, LA COSA PIÙ IMPORTANTE È VEDERE ED ESSERE VISTI. ANCHE DI GIORNO, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 3 DICEMBRE 2019 ORE 08.35 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO IN APERTURA LA REGIONALE 637 DI FROSINONE E GAETA, LA STRADA E’ INTERROTTA AL KM 11+350, PER L’ESONDAZIONE DEL FIUME SACCO TRAFFICO IN PROGRESSIVO AUMENTO IN QUESTE ORE SULL’INTERA RETE VIARIA REGIONALE SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI IN INTERNA A PARTIRE DAL BIVIO PER LA Roma-NAPOLI SINO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 3 DICEMBRE 2019 ORE 08.05 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO IN APERTURA LA REGIONALE 637 DI FROSINONE E GAETA, LA STRADA E’ INTERROTTA AL KM 11+350, PER L’ESONDAZIONE DEL FIUME SACCO ORA IL TRAFFICO SOSTENUTO IN QUESTE ORE SULL’INTERA RETE VIARIA REGIONALE SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI IN INTERNA A PARTIRE DAL BIVIO PER LA Roma-NAPOLI SINO ALL’USCITA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 3 DICEMBRE 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI CASILINA E ARDEATINA IN ESTERNA RALLENTAMENTI, TRA PRENESTINA E NOMENTANA INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO AL BIVIO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 3 DICEMBRE 2019 ORE 20:20 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON l’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INIZIAMO CON IL RACCORDO A CAUSA DEL MALTEMPO TRAFFICO IN AUMENTO, IN INTERNA CODE A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TR A CASSIA E NOMENTANA MENTRE IN ESTERNA CODE TRA A 24 E BUFALOTTA E A SEGUIRE TRA Roma FIUMICINO E TUSCOLANA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RALLENTAMENTI TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 3 DICEMBRE 2019 ORE 19:35 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INIZIAMO CON IL RACCORDO,IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA OTTAVIA E PISANA E A SEGUIRE TRA LAURENTINA E BUFALOTTA MENTRE IN INTERNA CODE A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA FLAMINIA E NOMENTANA E A SEGUIRE CODE A TRATTI TRA A24 E BOCCEA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 3 DICEMBRE 2019 ORE 19:05 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO A CAUSA ANCHE DEL MALTEMPO SUL RACCORDO,IN ESTERNA CODE TRA Roma FIUMICINO E NOMENTANA MENTRE IN INTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA BUFALOTTA E NOMENTANA E A SEGUIRE CODE A TRATTI TRA TIBURTINA E AURELIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24,CODE TRA PORTONACCIO E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 3 DICEMBRE 2019 ORE 18:35 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO,IN ESTERNA CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA Roma FIUMICINO E LAURENTINA MENTRE IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E TUSCOLANA E A SEGUIRE TRA Roma FIUMICINO E AURELIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24,CODE IN AUMENTO A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 3 DICEMBRE 2019 ORE 18:05 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO,IN ESTERNA CODE TRA Roma FIUMICINO E DIRAMAZIONE Roma SUD MENTRE IN INTERNA CODE TRA CASSIA E SALARIA E A SEGUIRE TRA NOMENTANA E A 24 SUL TRATTO URBANO DELL’A24,CODE PER TRAFFICO INTENSO A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 3 DICEMBRE 2019 ORE 17:35 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO,IN ESTERNA CODE TRA Roma FIUMICINO E DIRAMAZIONE Roma SUD MENTRE IN INTERNA CODE TRA CASSIA E SALARIA E A SEGUIRE TRA NOMENTANA E A 24 SUL TRATTO URBANO DELL’A24,CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO DISAGI SU VIA TIBURTINA, TRA TIVOLI E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 3 DICEMBRE 2019 ORE 17:05 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO,IN ESTERNA CODE A CAUSA DI INCIDENTE TRA COLOMBO E ARDEATINA E A SEGUIRE CODE TRA APPIA E DIRAMAZIONE Roma SUD MENTRE IN INTERNA CODE TRA CASSIA E SALARIA E A SEGUIRE TRA NOMENTANA E A 24 SUL TRATTO URBANO DELL’A24,TRAFFICO IN MIGLIORAMENTO,PERMANE QUALCHE RALLENTAMENTO TRA TOGLIATTI E TOR ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 3 DICEMBRE 2019 ORE 16:20 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INZIAMO CON IL RACCORDO,RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA Roma FIUMICINO E DIRAMAZIONE Roma SUD MENTRE IN INTERNA CODE TRA CASSIA E FLAMINIA E A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA TIBURTINA E PRENESTINA ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELL’A24,CODE TRA TORGLIATTI E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO MENTRE NEL SENSO OPPOSTO CODE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 3 DICEMBRE 2019 ORE 15:20 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SITUAZIONE TRANQUILLA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO ECCETTO QUALCHE RALLENTAMENTO SUL RACCORDO IN ESTERNA TRA APPIA E DIRAMAZIONE Roma SUD SU VIA CASSIA UN INCIDENTE PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DI POGGIO DELL’ELLERA IN DIREZIONE DI VITERBO SU VIA PONTINA CODE A ...