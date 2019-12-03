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Regione Lazio | innovazione necessaria per ridurre disuguaglianze

Regione Lazio | innovazione necessaria per ridurre disuguaglianze Roma – “Vi invito a capovolgere l’idea di sanita’ come elemento di spesa del Paese ...

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Regione Lazio: innovazione necessaria per ridurre disuguaglianze (Di martedì 3 dicembre 2019) Roma – “Vi invito a capovolgere l’idea di sanita’ come elemento di spesa del Paese perche’ la nostra sanita’ e’ un elemento di ricchezza”. Lo ha detto l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio d’Amato, intervenendo all’incontro ‘L’Etica e l’innovazione’, organizzato da Ispe Sanita’ presso Rarelab a Roma. “Nel Lazio e’ presente un sistema originario dove coesistono i principali centri pubblici, privati, istituti di ricerca e farmaceutica, siamo un sistema essenziale per la sanita’ italiana e siamo al centro dell’innovazione- ha spiegato d’Amato -. L’innovazione nella sanita’ e’ fortemente presente e deve essere ancora piu’ presente per ridurre le diseguaglianze, a partire dalle diverse aree urbane, cosi’ come nella ...
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