Regionali | Mastella scettico su alleanze e percorso del centrodestra

(Di martedì 3 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Resta forte lo scetticismo di Clementesulche ilsta seguendo in vista delle prossime elezioniin Campania. “Faccio fatica a sostenere l’alleanza con la Lega che qui a Benevento continua ad essermi ostile. Voglio capire i programmi, soprattutto per le aree interne. Cosa si vuole fare?”. Per il sindaco di Benevento, non è una novità, l’indicazione del candidato presidente dovrebbe giungere dalle primarie. Ipotesi, però, al momento molto lontana. “Se non sarò convinto posso tranquillamente fare il nonno. La mia lista, però, ci sarà. A prescindere da cosa diranno gli altri”. L'articolosudelproviene da Anteprima24.it.

