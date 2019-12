Regionali Emilia Romagna | ultimi sondaggi | Bonaccini in testa

Elezioni Regionali in Emilia Romagna : gli ultimi sondaggi sui principali candidati : Cosa dicono gli ultimi sondaggi relativi alle future Elezioni regionali in Emilia Romagna. I due candidati principali, Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni, vengono dati testa a testa in numerosi rilevazioni. L'appuntamento elettorale è molto atteso perché con tutta probabilità non avrà solo una valenza locale, bensì nazionale.Continua a leggere

Elezioni Regionali Emilia Romagna ultimi sondaggi - la Lega saldamente primo partito ma Bonaccini in vantaggio : Una situazione che sembra essere sempre più ingarbugliata quella che vede in Emilia Romagna, a soli due mesi dal voto, la Lega di Matteo Salvini saldamente primo partito ma il candidato presidente del Pd e attuale governatore della regione, Stefano Bonaccini in vantaggio. Secondo gli ultimissimi sondaggi dell’istituto Izi diretto da Giacomo Spaini il vantaggio di Stefano Bonaccini sulla candidata del centrodestra, la senatrice Lucia ...

Ultimi sondaggi politico elettorali elezioni Regionali 2020 - si profila un risultato storico sia in Toscana che in Emilia Romagna : L’avanzata del centrodestra non si arresta. I sondaggi danno in testa la coalizione, grazie al grande contributo della Lega, in tutta Italia. Il centrodestra sta conquistando pian piano tutte le regioni anche quelle che storicamente era ad appannaggio del centrosinistra. Secondo gli Ultimi sondaggi, il centrodestra vincerebbe tutte le regioni del sud che si apprestano a votare nel 2020 ma anche in Toscana e in Emilia Romagna. I ...

Elezioni Regionali Emilia Romagna 2020 : sondaggi - candidati e data : Elezioni regionali Emilia Romagna 2020: sondaggi, candidati e data Saranno in totale 8 le regioni italiane chiamate al voto il prossimo anno. Le prime due ad eleggere il nuovo consiglio regionale saranno Calabria ed Emilia Romagna. Ed è in particolare in quest’ultima che si concentrano anche le attenzioni della politica nazionale. L’Emilia Romagna è da sempre considerata una regione “di sinistra”. Una vittoria del centrodestra ...

Sondaggi politici Regionali Emilia Romagna : per Tecnè si rischia duello all'ultimo voto : La data cerchiata in rosso per la politica italiana è quella del prossimo 26 gennaio. In quel giorno, infatti, i cittadini dell'Emilia Romagna saranno chiamati a scegliere il loro nuovo governatore e, soprattutto, la direzione politica del futuro governo regionale. Si tratterà, secondo molti addetti ai lavori, di un passaggio cruciale per gli interi scenari della politica italiana, dopo che il centrodestra è riuscito ad espugnare una storica ...

Regionali Emilia-Romagna e Calabria - Lombardi (M5s) : “Rivotiamo su Rousseau sulle alleanze” : L'esponente pentastellata Roberta Lombardi, intervistata a 'Un Giorno da Pecora', ha proposto una nuova votazione online su Rousseau, per consultare gli iscritti sul tema delle alleanze alle elezioni Regionali: "Chiediamolo ai cittadini delle rispettive regioni magari in modo un po' più diretto".Continua a leggere

Elezioni Regionali Emilia Romagna ultimi sondaggi - Bonaccini centrosinistra 46% - Borgonzoni centrodestra 44% - M5S 7% - decisivi gli indecisi : L’ultimissimo sondaggio in Emilia Romagna da in leggerissimo vantaggio il governatore del Pd uscente Stefano Bonaccini. L’attuale presidente dell’Emilia Romagna sta resistendo al duro attacco proveniente da tutto il centrodestra e da Salvini in primis. Al momento Bonaccini è in vantaggio del 2% sulla candidata del centrodestra Lucia Borgonzoni. Ci sono due ragioni fondamentali del vantaggio di Bonaccini su la ...

Emilia - Bonaccini avanti di 2 punti Regionali - le stime dopo Rousseau : Stefano Bonaccini è in vantaggio di due punti su Lucia Borgonzoni. Sono le nuovissime stime sulle Regionali in Emilia Romagna del 26 gennaio elaboratore dal sondaggista Alessandro Amadori per Affaritaliani.it. L'analisi è stata effettuata alla luce della votazione su... Segui su affaritaliani.it

Striscia la Notizia infierisce sull'inviata del Tg1 : "Le elezioni Regionali in Reggio Emilia" : Sempre attentissima, la redazione di Striscia la Notizia, quando si tratta di gaffe televisive. E una carrellata di strafalcioni è stata proposta dal tg satirico di Canale 5 nell'edizione andata in onda venerdì 22 novembre. Nella rubrica "Segnalati da voi", particolarmente gustoso l'errore in cui, s

M5s alle Regionali - Di Maio chiude alle alleanze : “Corriamo da soli in Emilia e Calabria”. Bonaccini (Pd) : “Così schiacciati tra noi e la Lega” : Il Movimento 5 stelle correrà da solo alle regionali in Emilia-Romagna e Calabria. Nel giorno in cui diversi esponenti di primo piano chiedono un voto online per decidere su eventuali alleanze, Luigi Di Maio ripete quando aveva già annunciato ieri, poco dopo il voto su Rousseau: “Evidentemente andiamo da soli in quelle regioni“. Un annuncio al quale replica il governatore Stefano Bonaccini, ricandidato dal Pd in Emilia-Romagna: ...

