Reggio Calabria | picchiarono a morte un’anziana di 88 anni durante una rapina in casa

Identità e colori : l’Aspromonte torna in mostra al palazzo della Cultura di Reggio Calabria : Dopo il grande successo di pubblico ottenuto nella sua “prima” esposizione al Castello Aragonese, con oltre tremila visitatori, la mostra “Aspromonte: Identità e colori” replica nel periodo pre-natalizio cambiando “location”. Dal 4 al 21 dicembre l’esposizione sarà allestita al palazzo della Cultura di Reggio Calabria, con oltre sessanta pannelli raffiguranti flora, fauna e paesaggi dell’Aspromonte e potrà essere visitata dal martedì a domenica ...

Meteo Reggio Calabria Previsioni del tempo di domani mercoledì 4 dicembre: nuvolosità, temperature e venti. Il Meteo a Reggio Calabria e le temperature A Reggio Calabria domani mercoledì 4 dicembre giornata soleggiata, salvo velature in

Interventi chirurgici in diretta mondiale eseguiti dall’equipe dell’Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria [FOTO] : Il 29 novembre, in occasione del 30° Congresso internazionale di Chirurgia dell’Apparato digerente tenutosi a Roma all’Auditorium del Massimo, sono stati trasmessi in diretta mondiale due Interventi chirurgici di laparoscopia avanzata per neoplasia del colon eseguiti dall’equipe diretta dal dott. Salvatore Costarella. Il Congresso prevedeva collegamenti con alcuni tra i più prestigiosi ospedali del mondo, in Giappone, Stati Uniti, Francia, ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi Reggio Calabria : grave incidente - un morto e 2 feriti : Ultime notizie, Ultim'ora oggi Reggio Calabria: grave incidente stradale avvenuto stamane, con un morto e due feriti, 29 novembre 2019,

Reggio Calabria - vola in mare con la propria auto e rischia di annegare : salvato da un poliziotto eroe [FOTO e DETTAGLI] : Ieri sera, nel buio del porticciolo turistico del lungomare Cenide di Villa san Giovanni (Reggio Calabria), un uomo a bordo della sua auto è caduto in acqua. La volante del Commissariato di P.S. di Villa san Giovanni, non appena informata dell’accaduto, è immediatamente intervenuta sul posto e i poliziotti in pochi secondi hanno preso atto della situazione: il malcapitato, un poliziotto in pensione, era uscito dall’autovettura, si teneva a ...

Papa Francesco assapora il Bergamotto di Reggio Calabria [FOTO] : Il delizioso ed esclusivo Bergamotto di Reggio Calabria portato in omaggio a Papa Francesco oggi in udienza dalla Confederazione dei Pasticceri italiani (Conpait), giunti a Roma per addolcire le prediche di Bergoglio. Il Presidente della Conpait è il noto chef Pasticcere di Reggio Calabria Angelo Musolino che, coadiuvato da un gruppo di reggini e professionisti, ha donato al pontefiche le prelibatezze della città calabrese dello Stretto e ...

Reggio Calabria - spento l’incendio a bordo di un traghetto dello Stretto di Messina [FOTO - VIDEO e RIEPILOGO] : Pomeriggio intenso per la Guardia Costiera di Messina e Reggio Calabria impegnata nelle attività di assistenza e soccorso dei passeggeri a bordo della nave traghetto “Villa San Giovanni” con principio di incendio a bordo. È stato il locale centro VTS, che ha il compito di controllare e monitorare il traffico nello Stretto di Messina, a notare nelle prime ore del pomeriggio un’abbondante scia di fumo bianco provenire dalla fiancata della nave. ...

Incendio su traghetto nello Stretto di Messina - 22 passeggeri salvati e sbarcati a Reggio Calabria dalla Guardia Costiera [LIVE] : Un principio d’Incendio ha interessato oggi pomeriggio un traghetto in servizio tra Reggio Calabria e Messina mentre era in mezzo allo Stretto. Allertati i soccorsi, da Messina è stato chiesto l’intervento della Capitaneria di porto di Reggio che ha inviato due motovedette mentre la nave si trovava circa un miglio al largo di Catona. La nave è stata portata in una rada davanti al litorale tra Gallico e Catona, a Reggio. Sul posto ...

Mengoni fa ballare Reggio Calabria : show esplosivo per la penultima tappa italiana dell’Atlantico Tour - tra musica e profonde riflessioni [GALLERY] : Marco Mengoni regala uno spettacolo mozzafiato al pubblico di Reggio Calabria: la penultima tappa italiana dell’Atlantico Tour è favolosa Serata all’insegna della musica ieri al PalaCalafiore di Reggio Calabria, con la tappa dell’Atlantico Tour di Marco Mengoni. Il cantante viterbese ha regalato uno spettacolo pazzesco, durato poco più di due ore. Non solo canti per Mengoni ed il suo pubblico, Marco ha voluto infatti ...

Astronomia : il Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria diventa digitale - inaugurato un nuovo strumento : Il Planetario Pythagoras Città Metropolitana di Reggio Calabria diventa digitale ed ha inaugurato un nuovo strumento. La Regione Calabria, grazie alla Legge regionale n. 55 del 22.12.2017, ha assegnato alla Città Metropolitana di Reggio Calabria un contributo finalizzato a migliorare la strumentazione del Planetarium Pythagoras, che ha consentito l’acquisto del Planetario Digistar di ultima generazione. “Il Planetario Pythagoras viene ...

Catania - Lo Monaco aggredito sul traghetto verso Reggio Calabria : Sono momenti di grande tensione in casa Catania, il club siciliano sta disputando una stagione deludente, la vetta della classifica è lontanissima e non sembrano esserci i margini per tornare in corsa per la promozione. Il club deve fare i conti con qualche problema non solo dal punto di vista tecnico ma anche economico, nelle ultime ore Pietro Lo Monaco si è dimesso, incertezza sul futuro del club siciliano. Tensione per il dirigente ...

Maltempo Reggio Calabria - la nota della Prefettura : Si è conclusa oggi l’attività dell’Unità di crisi costituita, presso il Palazzo del Governo, dalla mattinata dello scorso 24 novembre, dal Prefetto di Reggio Calabria, Massimo Mariani, a seguito dell’allerta meteo livello rosso. L’Unità di crisi, avvalendosi di uomini appartenenti alle varie Componenti provinciali del Sistema di Protezione Civile ha seguito e coordinato un notevole numero di segnalazioni relative a situazioni di criticità per le ...

Marco Mengoni Atlantico Tour – Al via la seconda parte : domani al PalaCalafiore di Reggio Calabria : Inizia la seconda parte dell’Atlantico Tour di Marco Mengoni: domani tappa a Reggio Calabria. Il Tour si chiuderà in Europa dove tutto ha avuto inizio. Da tutto esaurito anche gli appuntamenti a Zurigo Barcellona e Londra Atlantico Tour, l’incredibile viaggio live di Marco Mengoni prodotto da Live Nation continua a crescere, confermando il percorso straordinario che in pochi anni ha portato l’artista ad essere uno dei protagonisti ...

Reggio Calabria. Antonino Infantino evade dai domiciliari a 92 anni : Si trovava agli arresti domiciliari all’età di 92 anni. Risponde dell’accusa di detenzione illegale di arma. Lui però ha deciso