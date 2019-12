Regeni | si sblocca lo stallo in commissione | Palazzotto LeU eletto presidente

ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 dicembre 2019) Dopo sette mesi die diversi rinvii, prima per il cambio di governo, poi perché ostaggio dei veti tra partiti per la scelta dei nomi per le presidenze, si è insediata la, con l’elezione del deputato di LeU-Si Erasmocomedell’organismo. Laera stata istituita (su spinta dello stesso parlamentare, ndr) lo scorso 30 aprile, nel tentativo di mantenere viva l’attenzione sul caso dell’omicidio del giovane ricercatore italiano, ucciso in Egitto nel 2016, di fronte ai silenzi e ai depistaggi del Cairo e alla mancata collaborazione da parte del regime di Al Sisi e della magistratura egiziana. E già allora non erano mancate le polemiche, con l‘Aula quasi vuota per la discussione generale e poi la successiva approvazione, con l’astensione di Forza Italia. I lavori però erano rimasti bloccati, in ...