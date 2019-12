Rc auto familiare | premi più bassi anche per le moto

Rc auto - ora è «familiare». Si paga il premio più basso (anche per le moto). Le misure del dl fisco : Dopo 14 ore di discussione via libera della commissione Finanze della Camera al decreto fiscale collegato alla manovra: le norme più contestate su partiti e fondazioni, carcere agli evasori

Fisco - arriva Rc auto familiare : si pagherà la migliore classe assicurativa : I deputati del Movimento Cinque Stelle annunciato un nuovo emendamento al dl Fisco per cui un nucleo familiare potrà beneficiare della fascia assicurativa più bassa fra tutti i veicoli di proprietà. Il provvedimento comprende anche moto e scooter. Se ad esempio in una famiglia c'è un motorino in 14classe e un'automobile in prima, a partire dal prossimo rinnovo dell'assicurazione anche per il motorino si potrà pagare la quota stabilita per la ...