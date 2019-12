Rc Auto | con il bonus famiglia cambia tutto | unica classe per tutti

Vittoria - ritrovata Auto rubata e riconsegnata al proprietario : Vittoria, ritrovata dalla Polizia di stato un’auto rubata e riconsegnata al proprietario. Nella notte di giovedì scorso, 28 novembre 2019

Mercedes-Benz Classe B - Una settimana con la 180 Automatic Sport Plus [Day 2] : La protagonista del Diario di Bordo di questa settimana è la Mercedes-Benz Classe B nella versione 180 Automatic Sport Plus. L'allestimento è tra i più completi della gamma, mentre il propulsore è il nuovo 1.3 turbobenzina frutto delle sinergie tra il gruppo Daimler e l'Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi. Il quattro cilindri eroga 136 CV e 200 Nm e si abbina a un cambio Automatico doppia frizione a sette rapporti e alla trazione anteriore: la ...

Regno Unito - Auto travolge studenti nell’Essex : morto 12enne - 5 feriti. Conducente in fuga : Li ha investiti con un’utilitaria nel pomeriggio, uccidendo un 12enne e ferendo altre 5 persone, di cui 4 ragazzi e una donna di 53 anni. Poi è scappato. Per gli investigatori quello che è accaduto dinanzi alla scuola secondaria Debden Park High School di Loughton, tranquilla località dell’Essex, nel sud dell’Inghilterra, è stata “un’azione deliberata” e la polizia, ancora alla ricerca del Conducente, indaga per omicidio e ...

La prossima grana per Conte si chiama Autostrade : tra clausole e cavilli - ecco cosa dice il contratto : «Sei in un Paese meraviglioso». Come dare torto ai cartelli che disseminano l’Italia, da Nord a Sud, lungo le arterie principali del Paese. Peccato che per usufruire di quelle meraviglie, gli italiani paghino un pedaggio tra i più cari d’Europa: in media, per percorrere 250 chilometri, si spendono circa 20 euro. Cifre simili alle nostre si raggiungono solo in Francia. È normale aspettarsi, al pari di un costo così elevato, una ...

Lorenzo è morto sul colpo - la sua Auto si è disintegrata contro un tir. Aveva 22 anni : Un drammatico incidente stradale è costato la vita a un ragazzo di 22 anni. Lorenzo Viscardis è morto sul colpo. È successo in Friuli, in provincia di Udine mentre il ragazzo era al volante della sua auto. La vettura, a quanto si apprende, si è scontrata frontalmente con un tir con un impatto così violento che il camion si è ribaltato in un fossato perdendo il proprio carico. La vittima è Lorenzo Viscardis, ventiduenne nipote del sindaco di ...

Travolge con l'Auto 5 alunni davanti alla scuola - morto un 12enne. Caccia a un 51enne - la polizia : atto deliberato : Ha travolto con la sua auto 5 alunni davanti alla scuola, uccidendo un 12enne, e poi è scappato. E in tutta l'Inghilterra è scatata la Caccia all'uomo che deliberatamente,...

Decreto fisco - arriva l’Rc Auto familiare : si paga il premio con la classe migliore - anche sulle moto : Dalle maglie del Decreto fiscale esce una rivoluzione per l’Rc auto. Grazie a un emendamento a prima firma Andrea Caso, si potrà beneficiare della fascia assicurativa più bassa fra tutti i veicoli di proprietà del nucleo familiare

Municipale di Agropoli - controlli agli Autobus ‘studenteschi’ : elevati 17 verbali : Tempo di lettura: 2 minutiQuesta mattina, nel corso di mirati controlli orientati alla sicurezza e all’incolumità degli utenti della strada e in particolare degli studenti che effettuano spostamenti tramite autobus per raggiungere le scuole del territorio, la Polizia Municipale di Agropoli (cap. Antonio Cantarella, cap. Ermanno Napoliello, Apm Jessica Carpinelli, mar. Immacolata Immerso) hanno operato controlli su 5 autobus di tre diverse ditte ...

Spari contro l’Auto di un deputato in Ucraina : muore il figlio di 3 anni : A Kiev, un bambino di 3 anni è rimasto ucciso dopo essere stato raggiunto da colpi di arma da fuoco diretti a suo padre, Vycheslav Sobolyev, imprenditore e deputato eletto tra le fila del partito dell’ex presidente ucraino Petro Poroshenko. Domenica i due si trovavano in auto fuori un ristorante italiano di proprietà dell’imprenditore, in pieno centro della capitale, quando sono stati raggiunti da un commando che ...

Ue : Conte - ‘Automatismo in ristrutturazione debito? No modifiche in riforma’ : Roma, 2 dic. (Adnkronos) – “In merito al pericolo di un automatismo nella ristrutturazione del debito che verrebbe introdotto dal trattato riformato, è opportuno ribadire – come ha chiarito il ministro Gualtieri – che il nuovo trattato non modifica affatto la disciplina relativa al coinvolgimento del settore privato nella eventuale ristrutturazione del debito pubblico del paese che beneficia dell’assistenza ...

Marocco - bus contro Auto : 17 morti - anche una donna incinta - 42 i feriti : Diciassette persone, compresa una donna incinta, sono morte e altre 42 sono rimaste ferite in seguito ad un incidente stradale in Marocco che ha coinvolto un pullman e una vettura nel nord del Paese. L'incidente si è verificato avvenuto ieri pomeriggio a Taza, a un centinaio di chilometri da Fes.Continua a leggere

Pearl Jam in Italia nel 2020 - in concerto all’Autodromo Internazionale di Imola : biglietti in prevendita : Pearl Jam in Italia nel 2020 per un grande concerto estivo ad Imola. L'atteso annuncio sugli impegni del gruppo in Italia è arrivato oggi: i Pearl Jam saranno in concerto nel nostro Paese per un'unica data-evento domenica 5 luglio 2020 all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola. I Pixies saranno gli special guest della serata e si esibiranno sul palco dell'Autodromo Internazionale prima del concerto dei Pearl Jam. La ...

Autostrade - Benetton : "Basta odio contro di noi". Di Maio : "Surreale" : Si riaccende lo scontro tra la famiglia Benetton e il M5S. La polemica a distanza è deflagrata nuovamente ieri tra Luciano Benetton e Luigi Di Maio sulla vicenda Autostrade e il crollo del ponte Morandi di Genova l'anno scorso. A innescarla, una lettera inviata ieri ad alcuni quotidiani nazionali dal presidente esecutivo del gruppo, che è intervenuto per difendere la propria famiglia. "Basta odio verso di noi", scrive. "Lettera ...