Rave party nel capannone dismesso | 20 ragazzi denunciati

Il mix di droghe e alcol che ha ucciso la ragazza al Rave party di Livorno : L'uomo che era andato al rave party con la trentenne pisana, poi trovata morta in un'auto, racconta cosa avevano assunto. La giovane era nata con un problema al cuore rave party droga Raffaello Binelli ?Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2019/11/06/un-mix-di-droghe-nel-capannone-poi-moira-non-si-e-svegliata-piu/Quel folle mix di ...

L'ultima notte di Moira Piermarini - la trentenne morta al Rave party di Livorno : Gli inquirenti cercano di chiarire i contorni della vicenda che ha portato alla morte di Moira Piermarini, la trentenne il cui cadavere è stato trovato lunedi mattina a Livorno, all’interno dell’area dell’ex stabilimento industriale Trw, dove domenica sera si era concluso un rave party a cui hanno preso parte circa 1.500 persone. Moira era nata a Roma e viveva a Vecchiano (Pisa). Figlia di un poliziotto in pensione, come la sorella faceva la ...

Ingoia cocktail di droga e vetri - giovane salvato dopo Rave party a Livorno : Protagonista della storia un ragazzo toscano di 26 anni salvato nelle scorse ore mentre vagava in stato confusionale tra i binari della stazione di Livorno dopo aver partecipato al rave party all’ex Trw di Livorno, lo stesso raduno non autorizzato a cui aveva partecipato la donna di 30 anni trovata cadavere.Continua a leggere

Livorno - il video dei Rave party nell’ex fabbrica in cui è morta una 33enne : la serata con techno - alcol e droga : Cinque persone finite all’ospedale per abuso di alcol e droghe e una 33enne deceduta nella notte. È successo durante la quattro giorni di rave party nell’ex fabbrica Trw, a Livorno, durante il ponte di Ognissanti. Due nostri cronisti, nella primavera scorsa, avevano partecipato a uno di questi rave sempre nella zona industriale di Stagno. Nel video, le immagini di quella serata. L'articolo Livorno, il video dei rave party ...

