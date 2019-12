Rai Sport | Coppa Italia Tim Cup 2019 2020 4 Turno - Programma e Telecronisti

Mondiale Beach Soccer - Finale : ITALIA vs Portogallo (ore 22 - diretta Sky Sport e Rai Sport) : Un gol sulla sirena Finale ( diretta Sky Sport e Rai Sport) ai Quarti con la Svizzera, un altro all’extra time in SemiFinale con la Russia e la qualificazione ai gironi come seconda, il percorso dell’ITALIA ai Mondiali sulla sabbia dell’Estadio Mundialista “Los Pynandi” di Asuncion in Paraguay è stato tutto tranne che banale. Oggi gli Azzurri possono riscrivere la storia di...

Domenica Rai Sport - Palinsesto 1 Dicembre 2019 | Sci - Basket - Volley - Beach Soccer : Come ogni fine settimana oggi, Domenica 1 Dicembre 2019, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su...

Sabato Rai Sport - Palinsesto 30 Novembre 2019 | Sorteggio Euro 2020 - Sci e Beach Soccer : Come ogni fine settimana oggi, Sabato 30 Novembre 2019, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e...

Sci - al via la stagione di Dominik Paris : super-G e discesa Lake Louise in tv su Rai Sport : In un calendario degli Sport invernali che comincia a infittirsi di appuntamenti, per gli appassionati di sci alpino da non perdere nel weekend l'avvio della stagione di velocità maschile con le prove canadesi di Coppa del Mondo a Lake Louise sulla pista Men's Olympic: discesa sabato 30 novembre e super-G domenica 1° dicembre. Entrambe le gare prenderanno il via alle ore 20:15 in Italia (le 12:15 in Alberta) con diretta tv su Rai Sport e ...

Sci di fondo - come vedere la Coppa del Mondo 2019-2020 in tv : appuntamenti su Eurosport e Rai. La guida completa : Sta per ripartire la Coppa del Mondo di sci di fondo, nella sua stagione 2019-2020, la trentanovesima della storia. I due titoli assoluti sono tutti dipinti con i colori della Norvegia, dal momento che sono finiti a Johannes Klaebo nel settore maschile e a Ingvild Flugstad Oestberg in quello femminile. Per la prima volta dal 2009, inoltre, due italiani (Francesco De Fabiani e Federico Pellegrino) sono entrati nei primi dieci della classifica ...

Sci - gigante e slalom femminile Killington : in tv su Rai Sport 30 novembre e 1° dicembre : La stagione degli Sport invernali entra nel vivo e la Coppa del mondo di sci alpino femminile si prepara alla lunga trasferta nordamericana per il classico appuntamento di Lake Louise (6, 7 e 8 dicembre, doppia discesa e super-G) anticipato di una settimana dalla più recente tappa di Killington, nel Vermont, località inserita nel calendario del Circo Rosa dal 2016, dove saranno protagoniste le discipline tecniche: gigante sabato 30 novembre, ...

CorSport : se Insigne si è affidato a Raiola vuol dire che vuole andar via : Sul Corriere dello Sport, Roberto Perrone si sofferma sugli strani casi di Chiesa e Insigne. Entrambi sono più bandiere in Nazionale che nei loro rispettivi club. Scrive Perrone: “La vicenda umana e professionale di Chiesa e Insigne, premiata ditta in azzurro, in crisi nei club, dimostra, al di là di analisi campanilistiche, che è meglio un sanguinoso addio di un romantico equivoco”. Entrambi i calciatori sono stati vicini ad andarsene da ...

Coppa Italia - quarto turno in Tv : tutte le partite su Rai Sport - spicca Cagliari-Sampdoria : Torna la Coppa Italia, dal 3 al 5 dicembre con le partite del quarto turno eliminatorio, l’ultimo prima dell’entrata in scena delle big corrispettivamente agli ottavi di finale che si giocheranno a gennaio 2020. Otto gli incontri in tabellone nella settimana di Coppa nazionale di dicembre, tre saranno tra squadre di Serie A: Cagliari-Sampdoria, Spal-Lecce e Udinese-Bologna. Completano il programma Fiorentina-Cittadella, Genoa-Ascoli, ...

Domenica Rai Sport - Palinsesto 24 Novembre 2019 | Sci Alpino - Pallavolo - Basket : Come ogni fine settimana oggi, Domenica 24 Novembre 2019, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e...

Sabato Rai Sport - Palinsesto 23 Novembre 2019 | Sci Alpino Femminile Levi : Come ogni fine settimana oggi, Sabato 23 Novembre 2019, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e...

Serie B - 13^ giornata in tv : tutte le partite su Dazn - Pescara-Cremonese pure su Rai Sport : Dopo la sosta per le Nazionali torna in campo la Serie B, con la 13^ giornata al via venerdì sera dallo stadio Adriatico di Pescara, dove i lanciatissimi locali ospitano la Cremonese. L’undici di mister Luciano Zauri è reduce dal blitz sul campo dell’Empoli (1-2) e centrando la seconda vittoria di fila dopo il secco 3-0 casalingo con il Pisa, è balzato a -2 punti dalla zona 'promozione diretta'Anche i grigiorossi guidati dall’ex Marco Baroni ...

TUTTOSPORT / Rinnovo Bonaventura : tra Raiola e Boban si è parlato anche del futuro di Jack : Nell’incontro di ieri tra Mino Raiola e Boban si è discusso anche del futuro di Jack Bonaventura. Come riportato dall’edizione odierna di TUTTOSPORT, le parti hanno parlato della situazione contrattuale del calciatore marchigiano, che andrà in scadenza a giugno 2020. Secondo il quotidiano sportivo torinese, tra Raiola e Boban si è discusso in totale serenità di quelle che sono le intenzioni sia del club rossonero che di ...

SPORTITALIA : Raiola nella sede del Milan. Si tratta Ibrahimovic : SPORTITALIA: Raiola nella sede del Milan. Si tratta Ibrahimovic CALCIOMERCATO IN TEMPO REALE – Mino Raiola, agente di Zlatan Ibrahimovic, è appena sbarcato nella sede del Milan. Sul piatto, secondo quanto riferito da SPORTITALIA, ci sarebbe l’ingaggio dello svedese. Al momento non sono state ancora rese le cifre esatte dell’operazione, ma la trattativa starebbe ora […] Leggi tutto L'articolo SPORTITALIA: Raiola nella sede ...

Sci Coppa del mondo a Levi : 1° slalom stagionale - visibile il 23-24 novembre su Rai Sport : È ufficiale già da parecchi giorni la luce verde della FIS per il primo slalom della stagione, la tradizionale tappa di Levi (Finlandia), in programma sabato 23 novembre per le donne e il giorno successivo per gli uomini. Entrambe le gare hanno le manche previste alle 10:15 e 13:15, come sempre con diretta tv su EuroSport e in chiaro su Rai Sport (streaming Rai Play). La neve e il freddo polare in questi giorni segnalati in Lapponia hanno ...