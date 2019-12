Raggi | nuovo polo Volanti deve aiutare a presidiare meglio il territorio

Star Citizen : il nuovo trailer è incentrato sul produttore Aegis - il finanziamento Raggiunge i 247 milioni di dollari : Cloud Imperium Games ha pubblicato un video dedicato all'evento Intergalactic Aerospace Expo 2049 di Star Citizen, concentrandosi inoltre su Aegis Dynamics. Aegis è uno dei produttori di navicelle spaziali militari più importanti del gioco: il trailer si incentra su alcuni dei suoi modelli.Come al solito, la parte più rilevante dell'esposizione è l'evento di Volo Libero che consentirà a tutti di provare l'attuale build di Star Citizen senza ...

Il blitz della Raggi in Regione : "Basta discariche a Roma. Sì a nuovo piano rifiuti" : Virginia Raggi fa un ‘blitz’ alla Regione Lazio, per dire che Roma non accetterà altre discariche: “Oggi sono qui in Regione Lazio insieme ai presidenti dei Municipi di Roma per dire una cosa chiara: non vogliamo nuove discariche nella nostra città dopo che per 60 anni Roma ha sopportato il sito di Malagrotta, il più grande d’Europa, e visto che ne esistono già altre attive e capienti nel ...

Il mondo ha Raggiunto un nuovo record di emissioni di gas serra : (foto: Getty Images) C’è un nuovo record negativo per le concentrazioni atmosferiche di anidride carbonica e altri gas a effetto serra, che riguarda l’ultimo anno di misurazioni, il 2018. Secondo l’Organizzazione meteorologica mondiale delle Nazioni Unite (Wmo), lo scorso anno la concentrazione di Co2 – che rappresenta il principale gas a effetto serra derivante da attività umane – ha raggiunto le 407,8 parti per milione (ppm), ...

Abbiamo Raggiunto un nuovo record di anidride carbonica : L'Organizzazione meteorologica mondiale dice che la produzione del principale gas serra continua ad aumentare nonostante gli accordi sul clima di Parigi

Acqua alta a Venezia - nuovo picco previsto domenica. «Raggiungerà 160 centimetri» : Il bollettino del Centro maree del Comune. Il Patriarcato sospende le messe in Basilica. Il fenomeno dovrebbe diminuire da lunedì

Céline Dion - Courage nuovo disco/ Video - album della forza "trova il coRaggio in te" : Céline Dion, Courage Video: il nuovo album della popstar dopo due lutti, un disco ricco di collaborazioni e di forza rivolto a vecchi e nuovi ascoltatori.

D.O.C. è il nuovo album di Zucchero : una speranza - un Raggio di sole in questa società sempre più superficiale : Ormai quasi venti anni fa sono stato per la prima volta negli Stati Uniti. Era un viaggio strano, già in partenza, perché io e Cristina Donà dovevamo ripercorrere le tappe springsteeniane che da Freehold, New Jersey portavano fino alla California, per celebrare il ventennale dell'uscita di quel masterpiece di The River. Ovviamente, dovendo fare un coast to coast, in realtà un semi-coast to coast, perché dopo aver toccato Freehold, città natale ...

Soul : primo trailer del nuovo lungometRaggio Disney e Pixar : Il 16 settembre 2020 arriverà nelle sale italiane il nuovo lungometraggio d’animazione Disney e Pixar: Soul. Il film diretto da Pete Docter e prodotto da Dana Murray accompagnerà il pubblico in un viaggio inaspettato dalle strade di New York all’immensità di regni cosmici mai visti prima e nell’immaginario “You Seminar”, un luogo fantastico in cui tutti scoprono la propria personalità e unicità. Nella versione originale di Soul, il cast di voci ...

A Venezia nuovo picco di acqua alta - marea Raggiunge 109 cm : nuovo picco di marea stamane a Venezia: alle 9.35 il Centro maree del Comune di Venezia ha registrato un livello massimo di 109 centimetri. Ancor più alto il valore segnato a Chioggia, dove si sono toccati i 111 centimetri. Con questo livello viene allagato circa il 10% del centro storico lagunare. La stessa situazione dovrebbe ripresentarsi nei prossimi giorni. Secondo il centro previsioni e segnalazioni maree “per ...

Roma - Calenda : “Va commissariata. Raggi è la persona più impreparata che abbia mai conosciuto”. E annuncia suo nuovo movimento : “Roma? Penso che vada commissariata. Ci manca solo un’altra campagna elettorale in mezzo ai rifiuti e agli autobus fermi. Credo che sia disdicevole pensare di dare poteri e soldi alla Raggi. Dobbiamo invece dare poteri straordinari a un commissario, sostenuto da tutte le forze politiche, che per almeno per il prossimo anno e mezzo cominci a mettere a posto le cose”. Sono le parole dell’europarlamentare di Siamo Europei, ...

Raz e il coRaggio di cambiare (di nuovo) vita : «Oggi faccio il maestro di yoga» : Isola dei Famosi 2017: Raz DeganIsola dei Famosi 2017: Raz DeganIsola dei Famosi 2017: Raz DeganIsola dei Famosi 2017: Raz DeganIsola dei Famosi 2017: Raz DeganIsola dei Famosi 2017: Raz DeganIsola dei Famosi 2017: Raz DeganIsola dei Famosi 2017: Raz DeganIsola dei Famosi 2017: Raz DeganIsola dei Famosi 2017: Raz DeganIsola dei Famosi 2017: Raz DeganIsola dei Famosi 2017: Raz DeganIsola dei Famosi 2017: Raz DeganIsola dei Famosi 2017: Raz ...

Upas spoiler 1 e 4 novembre : il Giordano incoRaggia Diego - Alex e Vittorio di nuovo vicini : nuovo appuntamento con Un posto al sole (Upas), la soap opera andata in onda per la prima volta nel lontano 1996. Gli spoiler delle nuove puntate in onda venerdì 1 e lunedì 4 novembre dopo la rubrica "That's Amore", rivelano che Raffaele Giordano cercherà di infondere coraggio al povero Diego, rinchiuso in carcere. Inoltre, il portiere distrutto, deciderà di recarsi a casa di Franco per chiedergli il suo aiuto. Mia Parisi, invece, ideerà un ...

Per Autostrade per l'Italia si chiude un'era : nuovo sistema di monitoRaggio : L’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi, nella seduta odierna, ha informato il Consiglio di Amministrazione della Società che le attività di monitoraggio e sorveglianza di legge sulle opere d’arte saranno affidate a una primaria società del settore di livello internazionale, la cui selezione è già stata avviata. Pertanto tali attività non verranno ...

Autostrade per l'Italia chiude l'era Castellucci : nuovo sistema di monitoRaggio : L’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi, nella seduta odierna, ha informato il Consiglio di Amministrazione della Società che le attività di monitoraggio e sorveglianza di legge sulle opere d’arte saranno affidate a una primaria società del settore di livello internazionale, la cui selezione è già stata avviata. Pertanto tali attività non verranno ...