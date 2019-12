Questore | auspichiamo riapertura Pecora Elettrica | gli saremo accanto

romadailynews

(Di martedì 3 dicembre 2019) Roma – “Lo Stato non si arrende mai. Qualche volta si puo’ perdere qualche piccola battaglia, ma la strada della legalita’ e’ l’unica per vincere le guerre. Dobbiamo farci vedere sempre piu’ vicini alla gente e questo dispositivo va in questa direzione. Una maggiore organizzazione garantisce maggiore efficienza. Noi le persone non le abbandoneremo mai. Noi senza i cittadini non siamo nulla. Cercheremo di aiutare queste situazioni difficili. Non possiamo forzare la loro volonta’, ma qualora prendessero una decisione diversa, che noi, noi gliconcretamente”. Cosi’ ildi Roma, Carmine Esposito, a margine dell’inaugurazione del secondo polo del Reparto Volanti, in via Alvari a Roma, commentando la decisione dei locali di Centocelle, incendiati alcune settimane fa, di non riaprire le loro ...

