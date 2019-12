Quella presunta relazione extraconiugale tra Elisabetta e Lord Porchester

ilgiornale

(Di martedì 3 dicembre 2019) Francesca Rossi Il giornalista e scrittore Antonio Caprarica racconta al programma di Caterina Balivo, “Viene da Me”, i retroscena sulla vita dorata della royal family inglese L’inviato Rai in Gran Bretagna, royal expert e scrittore Antonio Caprarica ha svelato nel programma Vieni da Me degli aneddoti e dei retroscena sulla royal family inglese, poi ripresi dal quotidiano Il Tempo. Ospite di Caterina Balivo lo scorso 2 dicembre, il giornalista ha anche presentato il suo nuovo libro dedicato alla regina Vittoria, La Regina Imperatrice. A proposito dellaliaison trae la regina, una vicenda non confermata del passato tornata alla ribalta grazie alle intriganti trame della serie The Crown, Caprarica ha dichiarato: “Ho scritto già qualche tempo fa di questatra. Da cosa nasce ...

