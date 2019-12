PUBG | Wolfenstein | The Old Blood e F1 2019 tra i nuovi titoli disponibili su PlayStation

eurogamer

(Di martedì 3 dicembre 2019) Sony ha aggiunto treal servizioNow, attualmenteanche per il mercato europeo. Iin arrivo sul servizio di abbonamento di Sony sono il Battle Royale PlayerUnknown's Battlegrounds,: The Olde F1.Se invece non li avete già giocati, avrete tempo fino al 2 gennaio per provare God of War, Grand Theft Auto 5, Uncharted 4 e Infamous Second Son. Oltre ai giochi aggiuntivi, se ancora non avete provatoNow, sappiate che iscrivendovi avrete accesso a sette giorni di prova.Now è un ottimo servizio per chi vuole provare una serie di: la libreria conta infatti più di 700 giochi per PS4, PS3 e PS2 giocabili sia su4 che su PC.Leggi altro...

