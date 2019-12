Psg | Tuchel sibillino | «Thiago Silva rinnova? Vedremo…» – VIDEO

Ancora scintille al Psg - Tuchel bacchetta Neymar : “Non mi è per niente piaciuto il suo viaggio a Madrid” : Ancora scintille al PSG, Ancora di mezzo Neymar. Il brasiliano è stato a Madrid per assistere alla Coppa Davis organizzata dal suo ex compagno al Barcellona Gerard Pique. L’allenatore dei francesi, Tuchel, ha commentato l’episodio in conferenza stampa: “Se mi è piaciuto? No, per niente. Questo non è il momento di perdere la concentrazione”, ha aggiunto con riferimento anche al prossimo impegno di Champions League ...