Proposta di matrimonio alla Camera | solo finzione? “Le nozze tra il leghista Di Muro ed

La Proposta di matrimonio del leghista alla Camera? "Era finta" : Secondo il Corriere della Sera la proposta del deputato della Lega Di Muro sarebbe stata una recita: le nozze erano già...

La Proposta del deputato leghista in aula : ma il matrimonio era già fissato : Alla sceneggiata partecipa anche la promessa sposa scrivendo su Facebook: "Più tardi ho detto Sì". Ma erano già programmati cerimonia e pranzo

Ida Platano e Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne boom : “Il matrimonio in prima serata”. Colpo di scena dopo la Proposta di nozze : Ida Platano e Riccardo Guarnieri, c’è il vero Colpo di scena. Ce ne sono stati diversi in realtà in questi mesi, ma questo supera ogni aspettativa. Li avevamo lasciati in rotta. Nelle ultime puntate del trono over di Uomini e Donne, la dama ha chiuso ogni rapporto. Quando Maria ha chiesto: “Riccardo tu cosa pensi di provare per lei?”, lui ha risposto sicuro: “Io sarei pronto a ricominciare perché il sentimento c’è”. Ma lei, prima di lasciare lo ...

La Proposta di matrimonio alla Camera era finta : nozze già organizzate : Una settimana fa un deputato della Camera aveva concluso il suo intervento chiedendo alla fidanzata di sposarlo. Il fatto aveva diviso l’opinione pubblica, tra chi l’ha preso come un gesto romantico e leggero e chi ne ha criticato il momento, in sede istituzionale. Adesso si è scoperto che era tutta una farsa. La proposta del deputato Di Muro Solo il giorno prima, l’aula di Montecitorio era diventato un saloon da Far West, per via di una ...

La Proposta di matrimonio del leghista alla Camera? «Uno show - le nozze erano già pianificate» – L’indiscrezione : «Mi spiace interrompere i lavori di questa seduta, ma abbiate rispetto per quello che sto per dire, per la mia persona e per quello la vita di un uomo. Questo per me è un giorno diverso, un giorno speciale». Così il deputato della Lega Flavio di Muro ha esordito prima del question time alla Camera dello scorso 28 novembre, a ridosso della discussione del disegno di legge sulla ricostruzione delle zone terremotate. Un intervento che ...

Uomini e Donne anticipazioni : Riccardo fa la Proposta di matrimonio alla Platano : Il 'trono over' di Uomini e Donne sarà teatro di un colpo di scena che i telespettatori non si aspettano. Stando alle anticipazioni pubblicate da Il vicolo delle news riguardanti la registrazione della trasmissione avvenuta sabato 30 novembre, nelle prossime puntate il pubblico assisterà alla proposta di matrimonio di Riccardo Guarnieri a Ida Platano. La storia tra i due, nelle scorse puntate era arrivata al capolinea e la crisi aveva decretato ...

Uomini e donne - anticipazioni : Proposta di matrimonio di Riccardo a Ida : Poche ore fa è stata registrata una nuova puntata del Trono Over di Uomini e donne, il dating show di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Secondo quanto rivelato dal sempre scrupoloso Il Vicolo delle News nelle consuete anticipazioni del programma, pare che il destino di due protagonisti storici della trasmissione sia stato scosso da un evento inimmaginabile solo poche settimane fa. Ma che diciamo settimane, giorni fa! Che cosa è accaduto ...

Spoiler U&D : Ida è indecisa e prende tempo dopo la Proposta di matrimonio di Riccardo : Sabato 30 novembre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne trono over. Stando alle anticipazioni fornite da Il Vicolo delle News, pare che Riccardo Guarnieri abbia chiesto a Ida Platano di sposarlo. La coppia è tornata di nuovo dinanzi alle telecamere del dating-show di Canale 5 per provare a fare ulteriore chiarezza sulla propria situazione sentimentale. Durante la registrazione precedente, infatti, entrambi avevano lasciato ...

Video Proposta di matrimonio Camera/ Elisa De Leo "Ho detto sì a Flavio Di Muro" : Video proposta di matrimonio alla Camera. Elisa De Leo ha risposto sì a Flavio Di Muro: le sue parole pubblicate attraverso il profilo Facebook

Proposta matrimonio alla Camera - Sala : “Nostalgia per passato. Oggi parlamento svilito - sembra reality” : “sembra di rivedere il Grande Fratello in parlamento, ma dovrebbe essere un luogo sacro mentre Oggi è svilito”. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala commenta così la Proposta di matrimonio del deputato leghista di qualche giorno fa: “Se siamo arrivati a questo punto, giustamente la gente ha nostalgia dei tempi che furono (di Craxi e della Dc, nda). Non mi manca Craxi ma è stato un momento importante nella storia dell’Italia e di Milano: Oggi è ...

Volete sapere cos’hanno in comune la rissa e la Proposta di matrimonio in Parlamento? : Due episodi hanno caratterizzato la vita parlamentare italiana nell’ultima settimana: una rissa e una proposta di matrimonio. Entrambi singolari, il secondo più del primo per la verità, entrambi inquietanti. Al di là delle preoccupazioni per la dignità del parlamento messa a dura prova e ancor più comprensibili per la presenza, nella prima occasione, sulle tribune di due scolaresche, mi pare interessante cercare di capire il senso delle due ...

Video Proposta di matrimonio Camera/ Elisa De Leo "Ho detto sì a Flavio Di Muro" : Video proposta di matrimonio alla Camera. Elisa De Leo ha risposto sì a Flavio Di Muro: le sue parole pubblicate attraverso il profilo Facebook

La risposta di Elisa al deputato Di Muro dopo la Proposta di matrimonio alla Camera : ecco cosa ha detto la fidanzata del leghista : dopo l’avvilente scenetta che si è svolta ieri in Parlamento, durante la quale il deputato leghista Flavio Di Muro ha chiesto alla sua fidanzata di sposarlo, l’amata Elisa De Leo ha riposto tramite la propria pagina Facebook al suo intraprendente e ingenuo futuro marito. ecco cosa si legge nel post della donna: “Ok, credo che ora tocchi a me! dopo TG5, Radio Company e molte molte testate giornalistiche, forse (dico forse) è il ...

Di Muro sceglie la Camera per fare la Proposta di matrimonio alla fidanzata Elisa : Il deputato Flavio Di Muro ha scelto la Camera dei Deputati per chiedere la mano della sua fidanzata. La sua donna, Elisa, stava assistendo alla seduta del Parlamento che si accingeva a discutere il Decreto Legge per la ricostruzione post terremoto. Diverse le reazioni: Fico non ha gradito il gesto, mentre la Pezzopane si è congratulata con i futuri sposi. Dichiarazione d'amore a Montecitorio: un deputato chiede la mano della fidanzata Il ...