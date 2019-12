Previsioni astrologiche 5 dicembre | Ariete passionale | intuizioni per Pesci

Blastingnews

(Di martedì 3 dicembre 2019) Giovedì 5troviamo la Luna e Nettuno stazionare in, mentre Plutone, Saturno, Giove e Venere nel segno del Capricorno. Marte e Mercurio permarranno nel domicilio dello Scorpione, come Urano che continuerà il suo moto retrogrado in Toro. Infine il Nodo Lunare sarà sui gradi del Cancro e il Sole rimarrà stabile nell'orbita del Sagittario.favorevoli pere Cancro, meno rosee per Capricorno e Acquario. Toro galante: passionali. Nel focolare domestico dei natipotrebbe far nuovamente capolino la passionalità, che nell'ultimo periodo sembrava essere scomparsa. Qualche rospo da ingoiare, invece, sul fronte professionale, per il "quieto vivere". Toro: galanti. L'indole romantica dei nativi in queste 24 ore emergerà presumibilmente sin dalle prime ore e il partner sarà entusiasta di ricevere maggiori attenzioni....

