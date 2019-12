Prevenzione in Sanità | premio Sham all’ospedale evangelico Betania

anteprima24

(Di martedì 3 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – L’Ospedaleha ricevuto una menzione speciale per ladei rischi inalla IV edizione del, uno dei più ambiti riconoscimenti sul tema del risk management sanitario. Il riconoscimento, unico in Campania, andato solo ad altre 3 strutture del Sud Italia, è stato assegnato lo scorso 28 novembre nell’ambito del 14° Forum sul Risk management tenutosi a Firenze. Secondo la giuria l’Ospedaledi Napoli “è una buona pratica da seguire per l’approccio moderno e multimodale nella gestione del rischio clinico”. “La menzione speciale che abbiamo ottenuto è motivo di grande soddisfazione e di orgoglio, tenuto conto che siamo nuovi nel panorama nazionale della gestione del rischio” – afferma il Direttore Generale dell’Ospedale Luciano Cirica. “Il nostro progetto è collegato allo sviluppo di un modello ...

