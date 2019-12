Predizioni astrali | classifica 5 dicembre | Scorpione taciturno | Toro romantico

Predizioni astrali 15° turno di Serie A : probabile goal per Gagliardini - De Paul 'flop' : Il 15° turno di Serie A aprirà i battenti tra il 6 e l'8 dicembre 2019 e qui di seguito andremo ad analizzare come gli Astri influenzeranno questa giornata di campionato. In questo turno troviamo la Luna viaggiare dall'Ariete al Toro, dove staziona Urano, mentre Plutone, Saturno, Giove e Venere saranno nell'orbita del Capricorno. Il Sole permarrà in Sagittario come Nettuno che continuerà il suo moto in Pesci. Infine Marte e Mercurio sosteranno ...

Predizioni astrali - classifica 4 dicembre : lavoro 'top' per Capricorno - Leone nostalgico : Mercoledì 4 dicembre troviamo la Luna e Nettuno stazionare in Pesci, mentre Plutone, Saturno, Giove e Venere saranno sui gradi del Capricorno. Marte e Mercurio permarranno in Scorpione, come Urano nell'orbita del Toro. Infine il Nodo Lunare sarà nel domicilio del Cancro e il Sole permarrà in Sagittario. Previsioni astrologiche favorevoli per Capricorno e Scorpione, meno concilianti per Bilancia e Leone. Sul podio 1° posto Capricorno: lavoro ...

Predizioni astrali - classifica 3 dicembre : Scorpione passionale - Bilancia taciturna : Martedì 3 dicembre troviamo Nettuno e la Luna transitare in Pesci mentre il Sole stazionerà in Sagittario. Venere, Plutone, Saturno e Giove saranno nell'orbita del Capricorno, nel frattempo Urano sosterà nel segno del Toro. Infine il Nodo Lunare sarà stabile in Cancro come Marte e Mercurio che proseguiranno il loro moto in Scorpione. Previsioni astrologiche favorevoli per Scorpione e Capricorno, meno concilianti per Bilancia ed Acquario. Sul ...

Predizioni astrali 2 dicembre : concretizzazioni per Leone - ripensamenti per l'Ariete : Lunedì 2 dicembre 2019 troveremo Giove passare dal Sagittario, dove staziona il Sole, al segno del Capricorno, dove vi sono Plutone, Saturno e Venere, mentre Marte e Mercurio saranno sull'orbita dello Scorpione. Urano permarrà sui gradi del Toro come Nettuno nel segno dei Pesci. Infine la Luna transiterà in Acquario ed il Nodo Lunare sosterà in Cancro. Previsioni astrologiche favorevoli per Leone e Toro, meno rosee per Acquario ed ...

Predizioni astrali - classifica 1° dicembre : Capricorno poliedrico - Acquario geloso : Domenica 1° dicembre 2019 la Luna stazionerà in Acquario mentre Marte e Mercurio saranno nell'orbita dello Scorpione. Plutone, Saturno e Venere permarranno in Capricorno come Giove ed il Sole in Sagittario. Infine il Nodo Lunare sarà nell'orbita del Cancro, nel frattempo Nettuno continuerà la sua sosta in Pesci. Previsioni astrologiche favorevoli per Gemelli e Capricorno, meno concilianti invece per Ariete ed Acquario. Sul podio 1° posto ...

Predizioni astrali 30 novembre : chiamate extra per Vergine - Acquario indisponente : Sabato 30 novembre 2019 troviamo la Luna, Saturno, Plutone e Venere in Capricorno mentre Venere ed il Sole stazioneranno sui gradi del Sagittario. Marte e Mercurio permarranno sull'orbita dello Scorpione mentre Urano proseguirà il suo transito in Toro. Infine Nettuno rimarrà nel segno dei Pesci con il Nodo Lunare che sarà nella quarta casa del Cancro. Previsioni astrologiche favorevoli per Vergine e Toro, poco concilianti, invece, per Acquario e ...

Predizioni astrali - classifica 29 novembre : Leone creativo - Bilancia taciturno : Venerdì 29 novembre 2019 troviamo Luna, Venere, Plutone e Saturno sui gradi del Capricorno, mentre Giove ed il Sole stazioneranno nel Sagittario. Marte permarrà in Scorpione come Urano che continuerà la sosta nel segno del Toro. Il Nodo Lunare proseguirà il moto nel Cancro, nel frattempo Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Previsioni astrologiche favorevoli per Leone e Capricorno, meno concilianti per Acquario e Bilancia. Sul podio 1° posto Leone: ...

Predizioni astrali - classifica 27 novembre : Sagittario viaggiatore - Vergine svogliata : Mercoledì 27 novembre 2019 troviamo la Luna, Giove ed il Sole stazionare nel Sagittario mentre Plutone, Venere e Saturno saranno sui gradi del Capricorno. Mercurio e Marte permarranno in Scorpione come Urano nell'orbita del Toro. Infine il Nodo Lunare permarrà in Cancro e Nettuno continuerà il suo moto nel segno dei Pesci. Previsioni astrologiche favorevoli per Sagittario e Pesci, meno concilianti per Scorpione e Cancro. Sul podio 1° posto ...

Predizioni astrali - classifica 26 novembre : umore 'top' per Gemelli - Acquario geloso : Martedì 26 novembre 2019 troveremo la Luna, Giove ed il Sole stazionare in Sagittario mentre Venere, Saturno e Plutone saranno nell'orbita del Capricorno. Marte e Mercurio permarranno in Scorpione, così come Nettuno che continuerà il suo moto in Pesci. Infine il Nodo Lunare sarà nell'orbita del Cancro e, nel frattempo, Urano sarà sui gradi del Toro. Previsioni astrologiche favorevoli per Leone e Gemelli, meno rosee invece per Cancro e ...

Predizioni astrali su fortuna e lavoro di dicembre : bene il Leone - Acquario dubbioso : Nel mese di dicembre 2019 troveremo Giove e il Sole passare dal Sagittario al Capricorno, dove vi sono Plutone, Saturno e Mercurio, mentre Venere si sposterà dal Capricorno all'orbita dell'Acquario. Urano permarrà in Toro, così come il Nodo Lunare sarà in Cancro e Nettuno rimarrà sui gradi dei Pesci. Marte, infine, proseguirà la sua sosta nel segno dello Scorpione. Previsioni astrologiche favorevoli sui temi della fortuna e del lavoro per ...

Predizioni astrali sull'amore di dicembre : consolidamenti per Toro - Cancro adultero : Nel mese di dicembre 2019 troveremo il Sole e Giove passare dal Sagittario al Capricorno, dove stazionano Plutone, Saturno e, appena 'approdato' dallo Scorpione, anche Mercurio. Marte rimarrà sull'orbita dello Scorpione come Urano che permarrà in Toro. Infine Nettuno stazionerà nei Pesci mentre Venere cambierà domicilio transitando dal Capricorno all'Acquario. Previsioni astrologiche favorevoli per Toro e Vergine, meno rosee invece per Cancro ed ...

Predizioni astrali 25 novembre : Pesci diplomatico - Toro stacanovista : Lunedì 25 novembre troviamo la Luna, Marte e Mercurio transitare nel segno dello Scorpione mentre il Sole, Venere e Giove stazioneranno in Sagittario. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Urano che continuerà il suo moto in Toro. Infine il Nodo Lunare sarà nell'ottava casa del Cancro e Nettuno rimarrà stabile sull'orbita dei Pesci. Previsioni astrologiche favorevoli per Toro e Scorpione, meno rosee invece per Bilancia ed ...

Predizioni astrali - classifica 24 novembre : Scorpione passionale - Ariete perplesso : Domenica 24 novembre 2019 troviamo la Luna, Marte e Mercurio stazionare in Scorpione mentre il Sole, Giove e Venere saranno nell'orbita del Capricorno. Plutone e Saturno rimarranno sui gradi del Capricorno come Urano in Toro ed il Nodo Luna nel segno del Cancro. Infine Nettuno continuerà a stazionare nel segno dei Pesci. Previsioni astrologiche favorevoli per Scorpione e Cancro, meno concilianti invece per Capricorno ed Ariete. Sul podio 1° ...

Predizioni astrali 23 novembre : Sagittario passionale - Scorpione burbero : Sabato 23 novembre 2019 sul piano astrale troveremo la Luna sostare in Bilancia mentre il Sole, Giove e Venere transiteranno nel segno del Sagittario. Marte e Mercurio permarranno in Scorpione, come Plutone e Saturno resterà sui gradi del Capricorno ed Urano sarà in Toro. Il Nodo Lunare continuerà nell'orbita del Cancro, nel frattempo Nettuno rimarrà in pianta stabile nei Pesci. Previsioni astrologiche favorevoli per Sagittario e Gemelli, meno ...