PlayStation Store lancia i Saldi Natalizi con una valanga di giochi in offerta

PlayStation Store : una valanga di giochi in offerta con i Saldi Natalizi : PlayStation Store inizia a celebrare il Natale con la sua promozione Sconti Natalizi!La promozione prevede una valanga di apprezzatissimi titoli digitali per PS4 in offerta con uno sconto fino al 70%.La scelta è davvero grande e diversificata, tra i giochi in offerta troviamo God of War: Digital Deluxe Edition, Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, Diablo III: Eternal Collection, Gran Turismo Sport ma non solo.Leggi altro...