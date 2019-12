lanotiziagiornale

(Di martedì 3 dicembre 2019) Vivesse oggi e non nel VII secolo avanti Cristo, Semonide di Amorgo poeta giambico, sarebbe letteralmente cosparso di insulti sui social o lapidato in pubblica piazza se, a cospetto di una società che oramai affronta giornalmente fra le sue questioni più delicate quelle relative a stalking, femminicidi e quote rose, ancora sostenesse che le donne appartengono a due categorie: quelle di terra, plasmate dagli dei minorate, pensano solo a mangiare e non distinguono il bene dal male, e quelle di mare, ondivaghe, inaffidabili, aggressive. Stendendo un velo pietoso su quelle che derivano dagli animali, nel cui cesto zoo-antropologico le associazioni caratteriali alle peculiarità di scrofe, cagne e asine si sprecano. Eva Cantarella (nella foto), docente di diritto all’università di Milano, ci incanta e ci istiga in questo suo saggio, chiaro di fonti e di concetti, Gli inganni di Pandora ...

LaNotiziaTweet : Platone e la Polis dei misogini. Pure l’antica Grecia fu teatro di violenze di genere. La Cantarella sfata il mito… - Neoludica_Art : #Games #Culture SimCity e le Leggi di Platone:“Un bravo architetto bisogna che giochi”(I, 643b) Entro in #SimCity… - Neoludica_Art : RT @trararitipi: SimCity e le Leggi di Platone:“Un bravo architetto bisogna che #giochi” (I, 643b) Entro in #SimCity 20 anni fa,mentre rip… -