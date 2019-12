ilfogliettone

(Di martedì 3 dicembre 2019) Parla tutto italiano il nuovo calendarioCapuleti è la musa ispiratrice di The Cal. Ad immortalare laideale Paolo Roversi, il primo fotografo italiano a firmare l'iconico calendario, intitolato "Looking for Juliet" in questa 47esima edizione, presentata, e non poteva essere altrimenti, a Verona. Nove le protagoniste chiamate a interpretare il ruolo di: le attrici britanniche Claire Foy, la giovane Regina Elisabetta della serie "The Crown", Mia Goth, ed Emma Watson, nota tanto per "Harry Potter" quanto per le sue battaglie civili; le statunitensi Kristen Stewart, Indya Moore, prima modella transessuale a sfilare per le grandi case di moda, e Yara Shahidi; la cantante pop cinese Chris Lee e la cantante catalana Rosalia. Special guest Stella Roversi, artista franco-italiana, già modella per diverse campagne del padre Paolo. Ispirandosi al ...

yveschaneldior : RT @yveschaneldior: Natalia Vodianova on the Pirelli Calendar 2003, By Bruce Weber. - ilfogliettone : Pirelli, The Cal 2020 alla ricerca dell'anima di Giulietta - - loveIystewart : RT @A_nchena: #KristenStewart for the 2020 #Pirelli Calendar ?? Paolo Roversi via @voguemagazine -