Pinocchio | nella prima versione il burattino veniva impiccato dal Gatto e la Volpe | 4

(Di martedì 3 dicembre 2019) La tragica fine didale dallaIl libro più famoso della storia della letteratura italiana per ragazzi, “” di Collodi, tradotto in oltre 250 lingue e venduto in tutto il mondo, era una novella a puntate. Pubblicato nel 1881 sul “Giornale per bambini”, supplemento del quotidiano “Fanfulla”, in otto parti illustrate, raccontava le avventure dele di suo padre Geppetto con quel senso di realtà tipico di molte fiabe che attingono alla cultura popolare. Il Grillo parlante, richiamo della coscienza,schiacciato con un martello dallo stesso, la Fata Turchina moriva di crepacuore e ilmoriva appeso a un ramo di quercia,dale dalla. Furono le proteste dei lettori a determinare la revisione della storia e il lieto fine rassicurante: la trasformazione diin bambino con l’aiuto della ...

