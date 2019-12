Piano Unicredit | 8 miliardi ai soci e 8 mila licenziamenti

huffingtonpost

(Di martedì 3 dicembre 2019) Forte remunerazione per gli azionisti e undi riorganizzazione che prevede il taglio di 8lavoratori e la chiusura di 500 sportelli. Questo è in estrema sintesi ilstrategico 2020-2023 presentato da. “Team 23 è incentrato sulla massimizzazione della creazione di valore per gli stakeholder, inclusa una rinnovata attenzione alla soddisfazione del cliente grazie a processi semplificati e a prodotti innovativi, nonché a un maggiore ritorno per gli azionisti” afferma l’amministratore delegato di, Jean Pierre Mustier, che ha escluso operazioni di M&A. “Preferiamo i riacquisti di azioni alle fusioni e acquisizioni, e potranno essere valutate solo piccole acquisizioni aggiuntive. In breve: nessuna acquisizione e questo è quanto”, ha sintetizzato il manager.La banca punta a creare 8...

MediasetTgcom24 : UniCredit, piano 2020-2023: taglio di ottomila dipendenti e 500 filiali #UniCredit - love07618772 : #Unicredit, nel piano taglio di circa 8mila dipendenti e 500 sportelli | Sky TG24 - SkyTG24 : Unicredit, nel piano taglio di circa 8mila dipendenti e 500 sportelli -