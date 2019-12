Pezzali a San Siro | Invito anche Repetto

Max Pezzali torna live con “San Siro canta Max” : Come anticipato ieri sera da Fiorello attraverso un post a sorpresa sul suo profilo Instagram, Max Pezzali, tra i cantautori italiani in grado di coinvolgere diverse generazioni, annuncia oggi "San Siro canta Max", uno speciale ed unico concerto previsto per venerdì 10 luglio 2020 allo Stadio San Siro di Milano. Sul palco, Max Pezzali ripercorrerà, insieme ai fan, i più grandi successi della sua carriera trentennale, accompagnandoli in un ...

