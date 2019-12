Perché Trump minaccia nuovi dazi contro l' Italia

SCENARI/ Ecco Perché Trump non lascerà Erdogan e la Turchia a Putin : Niente sanzioni; via la risoluzione su genocidio armeno; riconoscimento del ruolo strategico della Turchia . Erdogan ha il sì di Trump

Formula 1 – Lewis Hamilton si scaglia contro Trump : “da piccolo venivo sempre spinto fuori perchè ero l’unico pilota di colore” : Lewis Hamilton non nasconde il suo disprezzo verso Donald Trump: le parole del britannico della Mercedes sono pungenti Lewis Hamilton non è di certo uno che dice le cose con mezzi termini: il britannico della Mercedes, sei volte campione del mondo, ha sempre espresso il pensiero senza peli sulla lingua. Dopo i vari messaggio pro veganismo, Hamilton adesso fa discutere per le dichiarazioni contro Donald Trump: “quando ci sono leader ...