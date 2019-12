Perché Myss Keta si copre il volto? Ecco svelato il mistero

trendit

(Di martedì 3 dicembre 2019) Grazie ad una serie di singoli amati proprio da tutti gli italiani,è una delle cantanti più apprezzate del momento. Quello che però nessuno ha mai capito èuna cantante ormai così famosa si ostini a coprirsi ilcon un travestimento abbastanza stravagante. Le congetture sono state moltissime, ma in un’intervista a Sky Tg24, la cantante ha raccontato come nasce il suo progetto musicale e ildella maschera: La questione delè per dare voce a tante persone, dare voce a dei pensieri che appartengono a tante persone. Ognuno, secondo me, con una maschera e degli occhiali può diventare M¥SS.Il concetto del progetto prende il via “sia un po’ dal mondo del teatro greco, sia dal mondo dei giullari di corte. Un po’ datemi la maschera e vi dirò la verità” Il giornalista non ha potuto fare a meno di evidenziare come questa scelta ricordi ...

