Per la Cassazione l' arresto del sindaco di Bibbiano era illegittimo

Sentenza Cassazione - Roberta Ragusa fu uccisa Per soldi : Sono state rese note le motivazioni della Sentenza con cui la Cassazione ha confermato i verdetti di primo e secondo grado, con la condanna del marito Antonio Logli a 20 anni di carcere. “Lui non voleva separarsi” Secondo i giudici della Corte Suprema, la condanna definitiva a 20 anni di carcere del marito di Roberta […] L'articolo Sentenza Cassazione, Roberta Ragusa fu uccisa per soldi proviene da www.meteoweek.com.

Le motivazioni della Cassazione : "Logli mentì Per depistare le indagini" : La Corte di Cassazione ha pubblicato 47 pagine di motivazioni in cui spiega perché Antonio Logli è colpevole della morte e della distruzione del cadavere della moglie, Roberta Ragusa omicidio Corte di Cassazione Raffaello Binelli ?Url ...

"È mafia" : la Cassazione conferma le condanne Per il clan Fasciani di Ostia : Non criminali comuni, ma mafiosi. Sul litorale romano. La Cassazione ha reso definitive le 10 condanne nei confronti di persone affiliate al clan Fasciani. La Suprema corte ha in gran parte confermato la sentenza della Corte d’appello di Roma del 4 febbraio scorso.Oltre 27 anni di reclusione al ‘patriarca’ Carmine Fasciani, 12 anni e 5 mesi alla moglie Silvia Franca Bartoli, 11 anni e 4 mesi alla figlia Sabrina e 6 anni e dieci ...

Hiv - Cassazione : irrevocabile condanna Per Talluto - "agì con dolo" : In attesa che si celebri l'appello bis per rivalutare altri casi di contagio, è "irrevocabile" la condanna a 22 anni di reclusione per Valentino Talluto, il 35enne processato per aver consapevolmente contagiato con l'Hiv 32 donne conosciute in chat, con un comportamento doloso che si è protratto per nove anni e che si è concluso nel novembre del 2015, con un ultimo rapporto non protetto consumato alla vigilia del suo arresto. Lo scrive la ...

Per la Cassazione Veronica Panarello ha ucciso Loris : confermata la condanna a 30 anni : La Cassazione, dopo diverse ore in camera di consiglio, ha confermato la decisione della Corte d'assise: Veronica Panarello ha ucciso il figlio Andrea Lorys Stival il 29 novembre del 2014 a Santa Croce di Camerina. Il sostituto pg di Cassazione, Roberta Maria Barberini, aveva sollecitato la conferma della sentenza di condanna, pronunciata dalla Corte d’assise d’appello di Catania nel luglio del 2018. La donna dovrà scontare trenta anni in ...

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a trent’anni di carcere Per omicidio a Veronica Panarello - la madre di Loris Stival : La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a trent’anni di carcere per omicidio a Veronica Panarello, la madre di Loris Stival, il bambino di 8 anni ucciso nel 2014 in provincia di Ragusa. Del caso Stival si occuparono per

La Cassazione conferma i 30 anni Per Veronica - madre del piccolo Loris strangolato : Terzo e ultimo grado di giudizio per la Panarello, giudicata colpevole della morte del figlio di 8 anni, trovato assassinato nel 2014

Loris - Cassazione conferma condanna a 30 anni Per la madre : E' diventata definitiva la condanna a 30 anni reclusione per Veronica Panarello, imputata per l'omicidio del figlio Loris, di 8 anni, e per l'occultamento del cadavere del bambino. La Cassazione ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla donna contro la sentenza della Corte d'assise d'appello di Catania che il 5 luglio del 2018 aveva confermato la condanna di primo grado emessa il 17 ottobre del 2016 dal Gup di Ragusa, ...

Rosatellum - Calderoli (Lega) esulta Per ok a referendum da Cassazione : 'Bomba atomica' : L'agenzia Ansa ha reso noto che è stata depositata, in data 20 novembre, un'ordinanza con mittente la Cassazione che, di fatto, concede il via libera al così detto "quesito referendario per l'abolizione della quota proporzionale del Rosatellum". Si tratta di una proposta arrivata da otto consigli regionali facenti capo alla Lega e al centrodestra e di cui, tra gli altri, si era fatto promotore il senatore Roberto Calderoli. Gli atti, adesso, ...

Omicidio Stival - Cassazione conferma 30 anni di carcere Per madre : confermata dalla Cassazione la condanna a 30 anni di reclusione nei confronti di Veronica Panarello, la giovane mamma accusata di aver ucciso il figlioletto di 8 anni, Loris Stival, occultandone poi il cadavere. Il delitto avvenne il 29 novembre 2014 nell'abitazione di famiglia a Santa Croce Camerina nel ragusano.

