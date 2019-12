Pensionato muore solo in casa Il cane veglia su di lui per 8 giorni

huffingtonpost

(Di martedì 3 dicembre 2019) Era morto da ottoma nessuno se ne era accorto. Il 2 dicembre, il corpo senza vita di un uomo di 70 anni, che viveva daa Taranto, è stato trovato dai vigili del fuoco: are su di lui c’era il, un incrocio di pastore tedesco, che non ha abbandonato il suo padrone nemmeno all’arrivo dei soccorritori. Ad allertare i vigili del fuoco sono stati i vicini, preoccupati dall’assenza e anche dall’odore che proveniva dalladel70enne. Quando i pompieri hanno abbattuto la porta e sono entrati inhanno trovato il corpo dell’anziano disteso per terra vicino al letto.Il medico legale non ha riscontrato alcun segno di violenza. Sul posto, oltre ai pompieri, sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso e lo stato di decomposizione avanzata del ...

