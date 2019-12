Paura a Monreale - incendio in un palazzo - evacuate 50 famiglie (FOTO e VIDEO)

direttasicilia

(Di martedì 3 dicembre 2019) Attimi di, in provincia di Palermo. All’interno di uno stabile situato nella via principale della città è scoppiato unall’interno del vano dei contatori dell’Enel. (vediin fondo all’articolo) Il rogo ha generato una grossa coltre di fumo nero all’interno del vano scala del, chiamatoItalia, tanto che è stato necessario evacuare le 50residenti. Tantama fortunatamente nessun ferito grave. Qualche persona, rimasta chiusa in ascensore, è rimasta lievemente intossicata ed è stata portata in ospedale per alcuni controlli sanitari. Altri residenti, disabili, anziani e bambini, sono stati soccorsi in evidente stato di shock. A, a causa dell’, sono accorsi i vigili del fuoco di Palermo, i carabinieri della compagnia die la polizia municipale. Da chiarire le ...

palermo24h : Incendio e paura a Monreale, dieci famiglie restano fuori casa (FOTO e VIDEO) - pedrolp44860430 : RT @blogsicilia: Incendio e paura a Monreale, dieci famiglie restano fuori casa (FOTO) - - blogsicilia : Incendio e paura a Monreale, dieci famiglie restano fuori casa (FOTO) - -