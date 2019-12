Pattinaggio artistico | Italia non qualificata per la Finale del Grand Prix dopo due anni

oasport

(Di martedì 3 dicembre 2019)due qualificazioni consecutive, rispettivamente nel 2017 con Carolina Kostner e Anna Cappellini-Luca Lanotte e nel 2018 con Charlène Guignard-Marco Fabbri e Nicole Della Monica-Matteo Guarise, l’deldi figura non parteciperà alle Finali del circuito2019-2020 della massima categoria, in programma questa settimana a Torino dal 5 all’8 dicembre 2019. I colori azzurri saranno tuttavia ben rappresentati da Daniel Grassl, pronto a giocarsi un’occasione importante nella categoria Junior individuale maschile. La mancata partecipazione alla fasedei nostri ragazzi non deve però allarmare. Quest’anno infatti in tre discipline su quattro gli azzurri i si sono fatti trovare pronti anche se, come spesso capita in tutti gli sport, non sono mancati gli imprevisti: Matteo Rizzo, dato per possibile finalista da tutti gli addetti ai ...

