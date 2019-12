Partorisce in auto | assistita al telefono dall’operatore del 118

Milano - 36enne Partorisce in auto guidata da un operatore al telefono : Un parto da film si potrebbe dire, quello avvenuto a Milano ad una mamma le cui acque si sono rotte prima ancora di poter arrivare in tempo all’ospedale Macedonio Melloni, dove la stava trasportando in fretta e furia il marito. Al cellulare col personale sanitario però, si è compreso la situazione giunta al limite e al piccolo è toccato nascere tra cambio e sedili dell’ auto di papà. La corsa verso l’ospedale in pieno travaglio Un parto ...

Giovane donna incinta muore per un incidente d’auto - durante il suo funerale Partorisce : Una vicenda che sa di assurdo ma che è realmente avvenuta a Toronto, in Canada. Una donna di cui non sono state rilasciate le generalità è deceduta a causa di un incidente automobilistico. La donna era in attesa a sette mesi e stava proprio andando in ospedale per un controllo quando è stata coinvolta in un incidente d’auto ed è morta. La donna, comunque, è stata trasportata in ospedale per verificare le condizioni del feto ma i medici ...